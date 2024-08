Zoznámte sa! Toto je žena s NAJŠIRŠÍM jazykom na svete, VIDEO

Američanka Brittany Lacayová sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Žena z Texasu má totiž najširší jazyk na svete spomedzi všetkých žien!

Jazyčisko je takmer taký široký ako kreditná karta. Ako informoval web Guinnessovej knihy rekordov, jej jazyk je o 2,5 centimetra širší ako je dlhý.

Brittany prekonala desaťročný rekord, ktorý držala Američanka Emily Schlenker s jazykom širokým 7,33 centimetra.

Žena priznáva, že vedela, že jej jazyk je mimoriadny. Odmalička sa na ňom zabávala celá jej rodina. Nikdy jej však nenapadlo, že by mohol byť najširší na celom svete.

Keď jej kamarátka poslala video Emily Schlenker, odmerala si vlastný jazyk a ostala poriadne prekvapená.

V porovnaní s mužským rekordom je však jazyk Brittany iba „drobec“. Rekord medzi mužmi drží Brian Thompson s jazykom širokým 8,88 centimetra.

Brittany Lacayo from the USA has been verified as having the world's widest tongue at 7.90 cm (3.11 in) 😝 pic.twitter.com/32UqA7lj4U