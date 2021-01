17. január 2021 ESL Správy Politika Zuzana Čaputová: Premiér nereaguje na moje SMS-ky, je čas na sebareflexiu vlády

Prezidentka Slovenskej republiky dnes v relácii O 5 minút 12 na Jednotke kritizovala komunikáciu vlády ohľadom pandémie.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Prezidentka pripomenula, že situácia na Slovensku je mimoriadne vážna. Dodala, že v počte úmrtí na COVID-19 patríme k najhorším krajinám a v tejto situácii je podľa nej nemiestne vyčerpávať sa osobným spormi.

Počúvajme vedcov

Zuzana Čaputová uviedla, že komunikácia a riadenie krízy sa v ostatných týždňoch nijako nezlepšili. Vyzvala, aby vláda počúvala vedcov.

„Riešenie padnemickej krízy je výsostne odborná vec. Hlas vedcov musí mať prednosť. Treba ich počúvať skôr, ako na poslednú chvíľu,“ uviedla prezidentka.

Moderátor Marek Makara sa jej spýtal, či medzi Prezidentským palácom a Úradom vlády panuje napätie. Uviedla, že takto by to nedefinovala, no zároveň dodala, že s ňou premiér Igor Matovič nekomunikuje.

„Má odo mňa tri SMS-ky, na ktoré nereaguje. Môže to však byť aj tým, že bol chorý,“ mierne dodáala Zuzana Čaputová.

Sebareflexia

Prezidentka zareagovala aj na šokujúce vyjadrenia Igora Matoviča, ktorý obvinil svojho ministra Richarda Sulíka zo spôsobenia 4 300 úmrtí na COVID-19.

„Ak premiér stojí pred tabuľou a tvrdí, že člen jeho vlády spôsobil toľko úmrtí, je to pre mňa priznanie v priamom prenose a treba ho sebareflektovať. Ja si nemyslím, že Richard Sulík spôsobil 4 300 úmrtí, ale ak je nálada v spoločnosti na bode nula, ako sa takéto vyjadrenia majú počúvať ľuďom, ktorým umrel príbuzný?“ pýta sa Zuzana Čaputová.

Prezidentka sa vyjadrila aj plošnému testovaniu. Uviedla, že si treba uvedomiť, že kritici vrátane vedcov nie sú proti testovaniu. Dodala, že rozpor je len v tom, akú formu bude mať. Myslí si, že pandémiu môžeme poraziť len kombináciou opatrní – testovania, lockdownu a očkovania.

Zdroj: Dnes24.sk