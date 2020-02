23. február 2020 Správy Zuzana Čaputová spúšťa vlastnú diskusnú reláciu: Vysielať bude priamo z paláca

Prvú z diskusií už má prezidentka za sebou. Jej témou bola predvolebná atmosféra v krajine.

Zdroj: TASR

Prezidentka SR Zuzana Čaputová spúšťa vlastnú diskusnú reláciu s názvom Rozhovory z Prezidentského paláca. Vznikať by mala so štvrťročnou periodicitou, šírená bude prostredníctvom sociálnych sietí prezidentky. Prvá časť sa zamerala na predvolebnú atmosféru na Slovensku, zverejnia ju v nedeľu. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

,,Myslím si, že Prezidentský palác by nemal byť len miestom, kde sa prijímajú rozhodnutia, ale chcem, aby bol aj miestom, kde sa hľadajú odpovede v spoločných rozhovoroch,„ uviedla Čaputová. V Prezidentskom paláci majú diskutovať odborníci a aktívni angažovaní ľudia, "ktorých názor a cenné skúsenosti by sme mali poznať“. V publiku budú zároveň prítomní ľudia, ktorých sa téma bezprostredne dotýka a ktorí sa tiež budú môcť zapojiť do diskusie.

Témou prvej zo série diskusií bola predvolebná atmosféra na Slovensku. Spolu s prezidentkou diskutovali Jakub Jošt, ktorý sa ujal úlohy moderátora, novinár Filip Struhárik, psychológ Dušan Ondrušek a reportér Andrej Bán. Do diskusie za zapojili aj študenti Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave a Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Zdroj: TASR