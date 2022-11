Zdroj: Coca-Cola Zvedavosť mu pomohla počas 12-ročnej kariéry v Coca-Cola „Snažím sa naplniť potrebu spotrebiteľa cez naše nápoje. To je moja mantra,“ prezrádza Lukáš Stašík, Senior Key Account Manager v spoločnosti Coca-Cola HBC. Za kľúčovú vlastnosť na svojej pozícii považuje zvedavosť. 28. november 2022 Tlačové správy

Za kľúčovú vlastnosť na svojej pozícii považuje zvedavosť. Sprevádzala ho celou kariérou v etablovanej nadnárodnej spoločnosti, ktorej produkty dnes pozná hádam každý. Umeniu vyjednávať ho okrem početných interných tréningov a praxe naučili predovšetkým jeho dve deti. Aj keď sa považuje za introverta, najlepšie sa cíti pri interakciách so zákazníkmi a pri hľadaní spoločných riešení. „Pohár vždy vidím napoly plný, nikdy nie z polovice prázdny. Ťažké a krízové časy vnímam ako príležitosť,“ deklaruje mladý manažér, ktorého kariérny príbeh je doslova priamočiary, ale zároveň aj komplexný a všestranný. „Ja, ako aj väčšina mojich rovesníkov, som po škole chcel začať kariéru v etablovanej spoločnosti so silnou značkou, know-how a možnosťami kariérneho rastu. To všetko sa pre mňa za 12 rokov v spoločnosti Coca-Cola HBC naplnilo,“ hovorí Lukáš Stašík, ktorý má momentálne vo firme na starosti tradičný slovenský trh, kde patria maloobchodné siete potravín ako Coop Jednota Slovensko, CBA, potraviny Fresh a ďalší.

Nápoje, ktoré chcú byť „na očiach“

Kľúčovou úlohou Senior Key Account manažéra je vo všeobecnosti napĺňať potreby spotrebiteľov 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Aby si mohli užiť svoju rannú šálku kávy, osviežiť sa, hydratovať, doplniť energiu počas dňa a večer sa zabaviť s priateľmi pri dobrom drinku. Umožňuje to široké portfólio produktov – od sýtených nealko nápojov cez kávu, ľadové čaje a energetické nápoje až po prémiové alkoholické nápoje. „Mojou úlohou je zabezpečiť obchodné dohody s našimi partnermi, ktoré nápoje sa budú predávať a za koľko ich od nás nakúpia. S kolegami pracujeme na tom, aby naše produkty boli v obchode na najlepšom mieste, dostupné aj z pohľadu množstva a ceny. Robíme to prostredníctvom promočných a marketingových aktivít, kampaní a spotrebiteľských súťaží, ako aj špeciálnych vystavení,“ prezrádza Lukáš vo svojej kancelárii s výhľadom na Bratislavu a Národný futbalový štadión, ktorý má rovno pod nosom. Veľkou výzvou jeho pozície je aj reflektovať zmeny v správaní spotrebiteľov. Ako príklad uvádza malé balenia určené na okamžitú konzumáciu. „Spotrebiteľ si dnes kupuje menšie balenia, ktoré mu na rozdiel od tých veľkých ponúkajú kvalitnejší zážitok. Tretinková Coca-Cola v skle alebo v plechovke chutí čerstvejšie a intenzívnejšie. Pre nás obchodníkov je to výzva, ako uspokojiť tento dopyt priamo v teréne. Ideálne je byť jeden až dva kroky napred, aby sme boli pripravení a vedeli reagovať na zmenu spotrebiteľského správania.“

Každé ráno začína číslami

Bežný deň Senior Key Account manažéra je veľmi rôznorodý. Pri plánovaní kampaní, marketingových aktivít alebo uvádzaní nových produktov na trh sú v Coca-Cola HBC minimálne 6 mesiacov popredu. Svoj deň začína Lukáš Stašík pohľadom na čísla a obchodné výsledky. „Prezrádzajú, akí sme úspešní pri exekúcii dohodnutých aktivít na trhu a napĺňaní cieľov. Počas dňa veľa diskutujeme v rámci tímu, ale aj s inými oddeleniami. Plánujeme napríklad akcie a letáky. S finančným oddelením debatujeme o tom, za akých podmienok dávajú zmysel. S marketingom rozoberáme, ako by mala počas ich trvania vyzerať aktivácia na predajnej ploche, a koordinujeme výrobu s oddelením plánovania odbytu. Budujeme hodnotu na trhu, ktorou je dostupnosť a viditeľnosť našich produktov v maloobchode, ale aj v reštauráciách, kaviarňach, obchodoch, ho­teloch, na športoviskách a všade tam, kde si naši spotrebitelia túžia uhasiť smäd,“ objasňuje mladý manažér. Jeho deň pokračuje stretnutiami so zákazníkmi, s ktorými spoločne hľadajú riešenia a stratégie, ako implementovať a prepojiť to, čo si vo firme naplánovali. Úspechom je, až keď si konzumenti kúpia niektorý z Coca-Cola produktov.

To, čo je v akcii, sa predáva

Špecifickou črtou slovenského trhu je citlivosť zákazníkov na cenu. „Máme najviac promočných aktivít v rámci Európy, ale nemôžeme zlacnené nápoje ponúkať po celý rok. Našou snahou je, aby si spotrebiteľ kupoval naše produkty vtedy, keď ich reálne potrebuje, nie iba vtedy, keď sú v akcii. Silu našej značky vidím v pozitívnej motivácii našich spotrebiteľov.“ Dopomôcť tomu má aj kombinácia Coke & Meal, teda spojenie nápoja s jedlom. Tá je kľúčom k vyššiemu predaju. Jedlo patrí k najväčším spotrebiteľským príležitostiam na trhu a nápoj je jeho prirodzenou súčasťou. „Ich spojenie prináša benefity pre všetky strany. Dodatočnú tržbu pre obchodníka pri predaji jedla a konzumentovi pokrýva základnú potrebu, ktorou je smäd. Naším cieľom je, aby zákazník siahol po našich nápojoch kedykoľvek počas dňa pri rôznych príležitostiach, nielen keď je smädný,“ deklaruje Lukáš Stašík, zastupujúci lídra na trhu sýtených nápojov. Coca-Cola HBC má takmer 35-percentný podiel v tomto segmente. „Medziročne sme ho zvýšili o 2,6 percentu­álneho bodu a oproti minulému roku rastieme najrýchlejšie. Do kategórie sýtených nápojov prinášame najväčšiu hodnotu. Momentálne výrazne rastieme v Zero variantoch našich nápojov, ktoré neobsahujú cukor a nemajú žiadne kalórie. Coca-Cola Zero a Coca-Cola Light asi poznáte, ale dnes ponúkame napríklad Fantu v Zero variante s príchuťou Jahoda-Kiwi. Na slovenský trh sme ako prví uviedli tonic bez cukru Kinley Tonic Water Zero. V tomto trende pokračujeme aj v energetických nápojoch a ľadových čajoch,“ objasňuje Lukáš.

Zvedavosť otvára dvere

Aj vďaka možnostiam kariérneho rastu sa v spoločnosti Coca-Cola HBC raz za čas uvoľnia manažérske pozície, na ktoré hľadajú najvhodnejšieho kandidáta. Okrem obchodných zručností sa podľa Lukáša Stašíka osvedčila aj ochota učiť sa nové veci, byť flexibilný, ale aj schopnosť prijať neúspech a poučiť sa z neho. „Za kľúčovú vlastnosť na mojej pozícii osobne považujem zvedavosť. Tá otvára dvere a núti vás hľadať riešenia. A, samozrejme, schopnosť dohovoriť sa po anglicky, prípadne iným cudzím jazykom. Obchodným zástupcom v južných okresoch pomáha maďarčina a na českom trhu sa nám osvedčila vietnamčina, keďže máme aj veľa vietnamsky hovoriacich zákazníkov."

Renomovaný zamestnávateľ, akým je celosvetovo známa spoločnosť, ponúka svojim kolegom širokú škálu benefitov. Všetci zamestnanci majú možnosť nakupovať kmeňové zamestnanecké akcie. „Päť dní dovolenky navyše, sick days, home office, služobné auto na súkromné účely alebo nápoje pre zamestnancov sú len niektoré z hlavných benefitov,“ vyratúva Lukáš.

Stabilitu veľkej firmy pocítil najmä v ťažkých časoch. Aj počas pandémie, keď bol najmä segment reštaurácií a gastrozariadení značne paralyzovaný, boli v spoločnosti Coca-Cola HBC všetci za svoju prácu férovo odmenení. Etablovaná firma neplánuje prepúšťať ani v súčasnosti.

Deti ho naučili vyjednávať

Lukáš Stašík oceňuje aj množstvo rozvojových aktivít v rámci interného vzdelávania. „Prednedávnom som dokončil ročný talentový program, počas ktorého som mal možnosť pracovať na projektoch s kolegami z medzinárodného prostredia. Inicioval som aj interný program Objav svoju cestu, ktorý kolegov učí, ako si správne nastaviť kariérnu cestu,“ objasňuje mladý manažér. „Odkedy mám dve malé deti, tak som sa výrazne zlepšil v obchodovaní. Lepšiu školu vyjednávania vám nedá žiadny korporátny tréning,“ smeje sa hrdý otec. Aj po 12 rokoch v Coca-Cola HBC má pocit, že môže ďalej rásť. „Nikdy som sa netajil, že mám tie najvyššie ambície. Mojím pracovným snom je získať medzinárodnú skúsenosť. Zaujíma ma širší, komplexnejší pohľad na biznis, ktorý s kolegami v rámci spoločnosti robíme. Stále sa mám čo učiť a to ma poháňa,“ uzatvára naše rozprávanie Lukáš Stašík.

