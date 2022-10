ZVERSTVÁ Rusov pokračujú: Útok raketami, zasiahli aj Kyjev. Mestá sú pod paľbou, hlásia OBETE

Zelenskyj v reakcii na útoky platforme Telegram uviedol: „(Ruské sily) sa snažia nás zničiť a vymazať nás zo zemského povrchu. (Chcú) zničiť našich ľudí v Záporožskej (oblasti), ktorí spia vo svojich domovoch. Zabiť ľudí, ktorí idú do práce v (mestách) Dnipro a Kyjev.“ Ako priblížil, „bohužiaľ, sú tu mŕtvi a ranení“. Apeloval preto na spoluobčanov, aby nevychádzali na ulice. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

Aktualizované 11:52 Viacerí ruskí predstavitelia, ktorí nedávno Kremeľ vyzývali na aktívnejší prístup vo vojne proti Ukrajine, vyjadrili v pondelok spokojnosť s masívnymi raketovými útokmi, čo sa v pondelok ráno uskutočnili po celej krajine. Informovala o tom rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

Čečenský vodca Ramzan Kadyrov vo svojom statuse na platforme Telegram napísal, že „teraz je so špeciálnou vojenskou operáciou“ , ako Rusko označuje svojou armádou rozpútanú vojnu na Ukrajine, „spokojný na 100 percent“.

Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému Kadyrov odkázal: „Varovali sme ťa, Zelenskyj, že Rusko ešte ani poriadne nezačalo, tak sa prestaň sťažovať… ale radšej, kým (na teba) niečo neletí, utekaj“. Odporučil mu tiež nespoliehať sa na pomoc Západu.

Volodymyr Zelenskyj zverejnil aj video, na ktorom je vidieť následky útoku na Kyjev – zničené autá, budovy s vybitými oknami a požiare na uliciach.

„Ukrajina je (momentálne) vystavená raketovým útokom. Máme informácie o útokoch v mnohých mestách našej krajiny,“ napísal na sociálnych sieťach poradca ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko. Obyvateľov vyzval, aby „zostali v úkrytoch“.

Poradca ukrajinského ministra vnútra Rostyslav Smirnov podľa RFE/RL uviedol, že útok na Ševčenkov mestský obvod v Kyjeve si vyžiadal osem obetí na životoch a 24 ranených.

Najmenej 75 rakiet vypálili v pondelok ráno na Ukrajinu ruské sily, ktoré zasiahli metropolu Kyjev aj mnohé ďalšie mestá na západe a juhu krajiny.

V príspevku na sociálnych sieťach to uviedol vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj s tým, že 41 z ruských rakiet bolo zostrelených protivzdušnou obranou. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Podľa slov ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského sa ruské útoky zameriavajú na energetické zariadenia a na obyvateľstvo a ich cieľom je spôsobiť čo najväčšie škody. Pri ranných útokoch na ukrajinské mestá boli podľa neho použité okrem rakiet aj iránske samovražedné drony Šáhid.

„Nepriateľ spustil masívne útoky na Kyjev. Väčšina útokov zasiahla centrum hlavného mesta. V tomto okamihu je hlásených 12 zranených. Päť ľudí zomrelo,“ uviedla polícia vo vyhlásení na Facebooku.

Gubernátor západoukrajinskej Ľvovskej oblasti Maksym Kozyckyj na Telegrame uviedol, že región zasiahli „útoky na zariadenia energetickej infraštruktúry“.

Starosta Ľvova Andrij Sadovyj oznámil, že miestne školy zostanú počas pondelka zatvorené. Dodal, že v dôsledku útokov dochádza v meste k občasným výpadkom mobilných komunikačných si­etí.

Ukrajinský parlament predtým prostredníctvom platformy Telegram informoval, že masívnemu raketovému ostreľovaniu sú vystavené aj ďalšie ukrajinské mestá a regióny. Podľa RFE/RL ide o Ľvovskú a Ternopiľskú oblasť, mestá Dnepropetrovsk, Žytomyr, Mykolajiv a Chmeľnyckyj.

#Ukrainian Media published a video showing the aftermath of #Russia's attack on #Dnipro today. pic.twitter.com/Zs6u5DMZa2