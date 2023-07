5 Galéria Zdroj: TASR/Jozef Ďurník Zvládli by ste desiatky kopčekov ZMRZLINY? Zákazníkovi naložili REKORDNÚ porciu, FOTO Mrazenú pochúťku si počas horúcich letných dní doprajú s radosťou mnohí. Pred 21 rokmi však v meste pod Urpínom padol hotový zmrzlinový rekord. 8. júl 2023 Jakub Forgács Magazín Lifestyle

8. júl 2023 Jakub Forgács Magazín Lifestyle Zvládli by ste desiatky kopčekov ZMRZLINY? Zákazníkovi naložili REKORDNÚ porciu, FOTO Mrazenú pochúťku si počas horúcich letných dní doprajú s radosťou mnohí. Pred 21 rokmi však v meste pod Urpínom padol hotový zmrzlinový rekord.

5 Galéria Zdroj: TASR/Jozef Ďurník

Ešte roku 2002 sa v Banskej Bystrici odohral nákup zmrzliny, ktorý musel zaskočiť aj predavačku v stánku. Zákazníci si bežne objednajú dvojitú či trojitú zmrzlinu. V Zmrzline pod Vežou však prišla doslova rekordná požiadavka.

Išlo o neuveriteľných 60 kopčekov zmrzliny.

Mnohým sa toto množstvo zdá doslova nepredstaviteľné, ale ako vtedy ubezpečila mladá zmrzlinárka, „skutočne sme mu do veľkého kornútika namiešali 60 sladkých aj kyslejších druhov“. Či sa s obrovskou porciou rozdelil s najbližšími, alebo ju dokázal „zládovať“ celkom sám, predavačka nevedela. Podotkla však, že v prípade záujmu sú schopní do spomínanej oblátky napratať aj do sto kopčekov ľadovej pochúťky.

„Už máme totiž zistené, koľko záťaže rôzne kornútiky vydržia. Podľa našich pozorovaní sa do klasickej, menšej oblátky dá naporciovať takých 40 až 60 a do veľkej, sladkej sto kopčekov. Tieto počty sú ale naozaj maximum,“ konštatovala vtedy zmrzlinárka.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

5 Galéria

Zdroj: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Dnes24.sk