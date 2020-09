11. september 2020 2020 14:47 ESL Zo Slovenska Zvláštny postup Petržalky: Vodičom chce preplácať pokuty za zlé parkovanie

Petržalský parkovací systém priniesol viacero problémov a vodiči dostávali pokuty aj v tom prípade, keď sa doň zaregistrovali.

Zdroj: TASR

Príslušníci Mestskej polície dávali „papuče“ aj tým vozidlám, ktoré síce už sú zaregistrované v petržalskom parkovacom systéme, no nestáli na modro vyznačených regulárnych parkovacích miestach. Napriek tomu, že stáli na plochách, kde nezavadzali. Na budúcotýždňovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva by mali poslanci rokovať o návrhu všeobecne-záväzného nariadenia, ktoré má tieto pokuty vodičom kompenzovať.

Protiústavné?

Časť poslancov však považuje návrh za absurdný.

“Návrh všeobecno-záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na parkovanie je protizákonný, netransparentný, alibistický a totálne neúčinný. Starosta ho využíva ako figový list, ktorým chce zakryť zlyhanie praktickej realizácie inak dobrej myšlienky parkovacej politiky na území mestskej časti Petržalka,“ píše poslanecký klub Mladá Petržalka & nezávislí.

Kritici dokonca hovoria o právnom paškvile a sú presvedčení, že i keby návrh prešiel, prokurátor ho napadne.

Oslovili sme aj mestskú časť a starostu Jána Hrčku sme sa spýtali, ako si kompenzáciu predstavuje. Podľa akých kritérií by samospráva financie vodičom vracala a prečo vlastne pristupuje k takémuto kroku. Pýtali sme sa tiež na to, či je to de facto potvrdenie toho, že samospráva urobila pri príprave parkovacieho systému chyby.

Zatiaľ sme odpovede nedostali, ale mestská časť vraj chce o návrhu ešte debatovať. „Tento návrh bude pravdepodobne z programu najbližšieho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva dňa 16.9. stiahnutý a bude predmetom ďalšej diskusie,“ napísala nám hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Komplexné riešenie

Kritickí poslanci v tom však majú jasno.

„Takéto riešenie žiaden problém nevyrieši, no nepochybne vytvorí nové problémy. Ide o zlyhanie parkovacej politiky ako takej. Starosta začal živelne, bez koncepcie, vyznačovať parkovacie boxy ulicu po ulici, čím sa autá presúvajú z jednej lokality do druhej, namiesto toho, aby sa zóny vyznačili plošne. Tým pádom vznikajú hybridné parkoviská, kde sú aj nové vyznačené, aj nevyznačené parkovacie miesta,“ hovorí predseda klubu Mladá Petržalka Juraj Kríž, ktorý tvrdí, že starosta sa vyhovára na mestských policajtov a robí z nich „fackovacieho panáka“ celej veci.

"Ide o nedôstojný alibizmus, keďže poslanci absolvovali stretnutie so zástupcami mestskej polície. Tí však v žiadnom prípade nedávajú imobilizéry a pokuty s radosťou a naschvál. Musia dodržiavať zákon a primárne riešia veci napomenutím, nie papučou, ani pokutou,“ uzatvára klub poslancov Mladá Petržalka a nezávislí svoje stanovisko.