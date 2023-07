104-ročný veterán prezradil RECEPT na dlhovekosť: ODPOVEĎ, ktorú by nikto nečakal!

Arthur Walters nedávno oslávil neuveriteľné 104. narodeniny. Ani napriek vysokému veku a faktu, že je vojnový veterán z druhej svetovej vojny, nestráca úsmev na tvári.

Keď mal 22 rokov, spravil si pilotný preukaz. Keďže bolo Anglicko vo vojne, dal sa k letectvu. "O vojne som prestal hovoriť už dávno. Bol som v 96. bombardovacej skupine letectva,“ povedal pre portál 7News.

Slúžil ako hlavný navigátor v B-17 a lietal na misie z Anglicka. Podľa vlastných slov sa vždy snažil robiť všetky zadané úlohy čo najlepšie. Dnes je posledným žijúcim členom z celej posádky.

Walters má tri deti, osem vnúčat a 13 pravnúčat. S manželkou prežil neuveriteľných 70 rokov. Zomrela ako 93-ročná.

Vojnový veterán pridal aj radu do života pre všetky mladšie generácie: „Povedal by som, že keď niečo chcete, musíte byť ochotní pre to pracovať a obetovať sa pre to, a aj keď niekoľkokrát zlyháte, vstanete a vrátite sa k tomu. To je moja rada.“

A aké je jeho tajomstvo dlhovekosti? „Mám dvoch dobrých priateľov. Volajú sa Jim Beam a Jack Daniels,“ povedal starček s úsmevom.

