4. január 2023 Magazín 4 MRAZIVÉ proroctvá Baby Vangy na rok 2023: Opisuje jadrové výbuchy a niečo ešte DESIVEJŠIE! Slávna vedma ohlasuje hneď štyri znepokojujúce predpovede na tento rok. Možno aj vás presvedčia, že vojna nemusí byť najväčším problémom.

Niektorí numerológovia predpovedajú ľudstvu lepší rok. Podobným smerom sa uberá aj čínsky horoskop, ktorý ohlasuje koniec vlády agresívneho znamenia – Tigra. No proroctvá najznámejšej jasnovidky, túto idylku narúšajú. Sú viac ako len znepokojivé.

Predpovede bulharskej veštkyne Baby Vangy vykresľujú niekoľko problémov. No jedno z nich sme ako ľudstvo nikdy nezažili!

1) Jadrové výbuchy

Jasnovidka predpovedá, že v roku 2023 nastane niekoľko znepokojujúcich vojnových problémov, ktoré by mohli spôsobiť jadrové výbuchy a uvrhnúť ľudstvo do „temnému veku“. Baba Vanga, skutočným menom Vangelija Pandeva Dimitrova Gušterova tvrdila, že „dôjde k výbuchu jadrovej elektrárne.“ Informuje o tom The Irish Daily Mirror.

2) Návšteva z vesmíru

Ak by sa jej predpovede vyplnili do posledného slova, museli by sme čeliť aj niečomu nepoznanému. Mystička vo svojich víziách videla príchod ďalekej civilizácie. Verila, že planétu Zem navštívia mimozemšťania a príde k prvému kontaktu s nimi.

Ak by sa tak stalo, svet podľa jasnovidky „pokryje temnota“ a kontakt s neznámou civilizáciou môže pripraviť o život milióny ľudí.

3) Silné slnečné erupcie

Žena prezývaná ako ‚Nostradamus z Balkánu‘ do tretice poukazuje na ďalšie nebezpečenstvo. Aké? Svet sa má zahaliť do znepokojujúcej slnečnej búrky. Jasnovidka ju vo svojich víziách opisuje ako niečo, čo sme nikdy predtým ešte nezažili. Elektrické náboje vybuchujúce zo Slnka majú byť tak silné, že môžu zasiahnuť planétu Zem.

4) Dokonalé laboratórne deti

Posledné proroctvo sa týka detí. Nový život má totiž vzniknúť v laboratóriu. Budú tehotenstvo a pôrod pre niektoré mamičky už len minulosťou? Baba Vanga verila, že rodičia týchto detí budú rozhodovať o farbe ich pleti, vlastnostiach a ich potomkovia takýmto zásahom nezdedia žiadne poškodené gény.

Zdroj: Dnes24.sk