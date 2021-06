Zdroj: Shutterstock.com/Friends Stock 5 dôvodov, prečo by ste mali nosiť na ruke hodinky Ešte pred pár desiatkami rokov, boli hodinky nevyhnutnosťou každého, kto chcel pôsobiť profesionálne a mať prehľad o čase. Na ulici ste stretli skutočne málokoho, kto na ruke hodinky nemal. V dnešnej dobe prídu ľuďom hodinky zbytočné. Povedia, že si čas môžu skontrolovať na svojom mobile. 28. jún 2021 Tlačové správy

Zdroj: Shutterstock.com/Friends Stock

Aký je teda význam hodiniek a prečo by sa stále mali nosiť? Na konci 19. storočia prišiel módy nový módny doplnok. Boli to hodinky na zápästie, ktoré si postupne získavali ľudí na celom svete. Hoci spočiatku nosili hodinky najmä muži, dnes ich nájdeme najmä na ženských zápästiach.

V ponuke však aj páni nájdu mnohé moderné pánske hodinky, ktoré im prinesú len samé benefity. Ktoré to sú?

1. Sú praktické

Hoci si ľudia myslia, že praktickejšie je pozrieť čas na mobile, mýlia sa. Nie je totiž nič jednoduchšie než sa skrátka pozrieť na zápästie. Určite je to rýchlejšie než hľadať mobil vo vreckách či v ruksaku. Ak ste na dôležitom stretnutí a potrebujete vedieť, aký je čas, je maximálne drzé vytiahnuť si mobil a kontrolovať čas na ňom. Nemusí to pôsobiť dobre na klientov, ktorí sedia pred vami. Na hodinky sa viete pozrieť oveľa nenápadnejšie.

2. Upozorňujú na čas

Hodinky boli vyrobené preto, aby vždy ľudia vedeli, koľko je hodín a nemuseli sa spoliehať na kostolné zvony. Pravdou je, že ľudia sú fascinovaní časom. Nechápu ako môže plynúť tak rýchlo a niekedy naopak tak pomaly. Pre mnohých ľudí sú hodinky pripomienkou toho, že majú „len“ 24 hodín počas dňa, ktoré môžu využiť. Zároveň majú ľudia radi, keď majú prehľad o tom, koľko je hodín. S hodinkami budete mať vždy prehľad.

3. Sú skvelým doplnkom

Pravdepodobne väčšina ľudí nosiaca hodinky ich nosí kvôli ich estetickej stránke. Ženy majú na výber veľa rôznych doplnkov, medzi ktoré patria samozrejme aj hodinky. Práve pre mužov, ktorí nenosia retiazky, prstene či náramky, no chcú nejako pozdvihnúť svoj každodenný vzhľad, sú hodinky skvelou alternatívou. Napríklad populárne hodinky Casio G-Shock zaujmú na prvý pohľad a hodia sa takmer ku všetkému.

4. Ukazujú štýl ich nositeľa

Ako sme už spomenuli, hodinky sa nosia najmä kvôli ich estetickej stránke. Možno ste si už všimli rôzne typy hodiniek na rukách ľudí: vintage hodinky, športové hodinky, digitálne hodinky… Práve veľká ponuka hodiniek dovoľuje mužom, aby našli tie, ktoré ich najlepšie vystihujú a budú sa s nimi cítiť lepšie. Aj dizajnom hodiniek viete o sebe veľa povedať, a pritom nemusíte povedať ani slovo. Najmä ak pracujete niekde v kancelárií, hodinky môžu pôsobiť elegantne a profesionálne, čo vám len pomôže pri prvom dojme.

5. Znižujú prokrastináciu

Ak ste si vymedzili na prácu určitý čas, no po chvíli ste skontrolovali čas na mobile, možno ste sa pristihli ako ste na mobile dlhšie než pár minút. Je to preto, lebo mobil nás láka prečítať si o najnovších udalostiach alebo odpísať kamarátom či rodine. Práve hodinky sú spôsob, ako môžete takejto prokrastinácií zabrániť. Zároveň vám pripomínajú koľko času by ste ešte mali stráviť v práci a koľko vám chýba do vytúženého konca.

Pri hodinkách určite platí, že kvalita je viac ako kvantita. Určite sa oplatí investovať do kvalitných hodiniek, ktoré vám vydržia celé roky. Ak budete nakupovať online, nezabudnite si pozrieť zľavové kódy, vďaka ktorým môžete ušetriť alebo získať dopravu zadarmo. Zľavové kódy môžete využívať bezplatne, dôležité však je, aby ste si dobre pozreli, dokedy boli kódy platné.

Ak ste sa ešte nerozhodli pre konkrétne hodinky, skúste si prezrieť ponuku na internetových predajniach, kde si pomocou rôznych filtrov (farba, štýl, veľkosť…) nájdete tie svoje. Pri kúpe sa riaďte tým, čo sa páči vám a nechajte vyniknúť váš štýl!

Zdroj: Shutterstock.com/ForGaby

