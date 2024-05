17. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska A je to tu! BÚRKY prichádzajú: Po TOMTO čase radšej ostaňte doma! Slovensko zažije poriadne nepríjemný deň. Dážď sa presúva krajinou a po ňom prídu aj búrky.

Zdroj: TASR/Roman Hanc , iMeteo.sk , TASR/Jakub Kotian

Prvé zrážky už dorazili na Slovensko a postupne sa presúvajú územím krajiny. Hoci sa na západe môže vyjasniť, bude to len dočasné. To najhoršie nás totiž čaká popoludní.

Hrozia aj krúpy

„Po daždi zostáva v našej oblasti veľmi vlhký vzduch, ktorý sa počas dnešného dňa bude labilizovať. Zároveň sa tu nachádza frontálna vlna, na ktorej začne počas dnešného popoludnia vznikať v rakúsko-slovensko-maďarskom pohraničí niekoľko intenzívnych búrok,“ informuje iMeteo.sk.

Podľa portálu sú dokonca dnešné podmienky veľmi vhodné pre tvorbu silných multicelárnych až supercelárnych búrok, ktoré by mohli produkovať 2 až 4 cm krúpy.

Kedy to vypukne?

Všetko odštartuje na východe Rakúska a v Maďarsku. Vytvoria sa tam početné búrkové jadrá, ktoré prerastú do multicelárnych, ba dokonca až do supercelárnych bú­rok.

„Postupom času by sa jednotlivé búrky mali vplyvom dobrej dynamiky viazať do výraznejšieho búrkového systému, ktorý by mal postupovať nad naše územie. Do 15:00 by sa búrky na našom území nemali vyskytnúť a sústredené budú najmä na úpätie rakúskych Álp a na Maďarsko. Následne by sa mali sformovať do kompaktnejšieho búrkového systému a budú postupovať smerom z Rakúska do Maďarska a okrajovo cez naše juhozápadné okresy,“ uvádza server.

Predbežne sa najvyššie riziko silných búrok očakáva na krajnom juhozápade. S búrkami však treba počítať takmer na celom západnom Slovensku. Tam by sa dokonca mali formovať ďalšie búrky a v priebehu večerných hodín sa búrky postupne rozšíria nad oblasti stredného Slovenska.

Zdroj: iMeteo.sk

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk