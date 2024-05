16. máj 2024 Rastislav Búgel Technológie Slováci sa majú na čo tešiť: Ďalšia veľká banka čoskoro spustí OKAMŽITÉ platby Obľúbenú službu pripravujú aj ďalšie banky. Jedna z nich spustí okamžité platby už čoskoro.

Ak ste poslali peniaze na účet v inej banke, až donedávna platilo, že peniaze dorazili až na ďalší deň. To sa postupne mení. Môžu za to okamžité platby, ktoré pred dvoma rokmi zaviedla VÚB, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa a Raiffeisen. Neskôr sa pridala J&T Banka.

Ďalšou bankou, ktorá spustila okamžité platby, sa začiatkom mája stala Fio banka. „Od dnešného dňa môžu klienti Fio banky odosielať a prijímať platby od iných bánk v okamžitom režime. Fio banka sa tak zapája do systému, ktorý klientom urýchli platobný styk v eurách a hlavne im umožní platby realizovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni,“ informovala vtedy inštitúcia.

Už čoskoro sa pridá ďalšia

Ako informoval portál tvnoviny.sk, už onedlho sa pridá ďalšia banka.

„Zavedenie okamžitých platieb bude v ČSOB postupné – najprv pôjde o prijímanie okamžitých platieb, ktoré zavedieme ešte v tomto roku. V rámci implementovania okamžitých platieb ČSOB určite dodrží stanovené legislatívne míľniky,“ prezradil pre server PR špecialista banky Juraj Štefanovič.

A čo ďalšie banky?

UniCredit Bank zatiaľ viac detailov nezverejnila. "Pracujeme na tom a budeme o zavedení v predstihu informovať,“ povedala hovorkyňa Zuzana Ďuďáková.

Potešia však správy z mBank. „Práce na zavedenie SEPA okamžitých platieb v mBank akcelerujú. Development a nastavenie služby si vyžaduje náročnú prevádzkovú a technickú podporu. mBank je v súčasnosti v testovacom režime. Keďže sú okamžité platby u Slovákov veľmi obľúbené, veríme, že sa k slovenským bankám poskytujúcim túto službu pripojíme čo najskôr,” uvádza produktová manažérka mBank pre platobné služby Milada Pivníková.

Bude to povinné

Banky v EÚ musia okamžité platby spustiť povinne. Hraničný termín pre zavedenie prijímania okamžitých platieb je 9. január 2025, odosielanie potom najneskôr do 9. októbra 2025. Keďže pre banky to bude povinnosť, pripravuje sa aj 365.bank. Viac prezradila hovorkyňa Linda Valko Gáliková: „365.bank plánuje spustiť okamžité platby, a to v legislatívne stanovenom termíne platnom pre všetky banky u nás.“

