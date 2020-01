Eliška Šándorová Recept na dnes Lifestyle A. Mačingová: Zabudnite už na diéty, dôležité je mať poriadok v hlave, a tak na tanieri + RECEPT

Držanie krátkodobých diét neprinesie dlhodobé výsledky. To však neznamená, že nie je potrebná zmena v našich stravovacích návykoch.

Sľúbili ste si, že rok 2020 začnete zdravo a budete postupne pracovať na svojej vysnívanej postave? Patríte ešte k tým, ktorým sa predsavzatie nedarí držať alebo ste to už vzdali a je vám to ľúto? Tak či tak, je dôležité si povedať, že držanie krátkodobých diét neprinesie dlhodobé výsledky.

To však neznamená, že nie je potrebná zmena v našich stravovacích návykoch. Svoje dlhoročné skúsenosti na túto tému má aj Antónia Mačingová, autorka bestsellerov Najedzte sa do štíhlosti 1,2 a 3, ktorá zastáva harmonický systém stravovania.

Strava má dodávať energiu a vitalitu

„Je zameraný na dosiahnutie harmónie na úrovni duše aj tela. Moje motto je: Poriadok na tanieri = poriadok v hlave = poriadok v tele. Snažím sa ľuďom ukázať, že k tomu, aby sme mali kvalitné zdravie a kondíciu, je najdôležitejšie vrátiť sa k prvotným zdrojom stravy, ktoré nie sú priemyselne spracované, alebo ak, tak minimálne,” vysvetľuje pre našich čitateľov Dr. Antónia Mačingová.

„Pestrá a harmonická strava z môjho pohľadu je taká, ktorá nám dodá vitalitu a energiu. Mojou prácou sa snažím naučiť ľudí stravovať sa tak, aby sa dali do poriadku, schudli, zlepšili si zdravie a v stravovaní pokračovali bez opätovného priberania či oslabovania imunitného systému,” dodáva Mačingová.

Nie diéta, ale životný štýl

Základným rozdielom medzi harmonickým stravovaním a diétou je časové ohraničenie. Každý z nás už určite aspoň raz držal diétu, ktorá možno aj priniesla želané výsledky, no boli krátkodobé.

„Zaradenie môjho stravovania medzi diéty poškodilo snahe ukázať ľuďom, že sa vytvorené problémy dajú riešiť aj inak ako cez predražené umelé prípravky či lieky. To, čo v mojich knihách popisujem, je životný štýl. Začína 28-dňovým jedálničkom. Po jeho skončení nasledujú kroky, ktoré je potrebné dodržiavať minimálne pol roka, aby sa človeku dostali pod kožu. Po uplynutí tejto doby je zmena viditeľná a upravuje aj zdravotný stav,” hovorí.

A už je iba na vašom rozhodnutí, či sa vrátite k pôvodným návykom a s nimi spojeným rizikom návratu predchádzajúcich problémov, alebo budete pokračovať v novom životnom štýle.

Denne 3,5 až 4 litre vody

Dôležitou súčasťou harmonického stravovania je pitný režim, ktorý by mal pozostávať z 3,5 až 4 litrov vody, čo je u mnohých z nás problém. „Darmo telu dávame vhodné potraviny, ak nedopĺňame potrebné množstvo obyčajnej vody. Očakávané výsledky sa nedostavia. Počas očisty organizmu môže dôjsť k zvýšenému poteniu a zápachu, čo je len sprievodný jav toho, že váš organizmus sa naozaj čistí.”

Vodu si pritom podľa Mačingovej môžete ochutiť napríklad:

pridaním citrónu a medu podľa chuti pridaním škorice do horúcej vody, po vychladnutí pridajte ešte citrón a med pridaním zázvoru do horúcej vody, po vychladnutí pridať ešte med a citrón pridaním rôzneho sezónneho ovocia, fantázii sa medze nekladú :)

Čo robí s telom strava?

Zmena stravy, ak je dlhodobá, prináša podľa Antónie Mačingovej aj výsledky. „Je dobré si uvedomiť, ako dlho sme sa nesprávne stravovali a teda sa pripraviť na to, že aj výsledky zmenených stravovacích návykov sa neprejavia ihneď. Platí premisa: Sme to, čo s našim telo spraví prijatá strava. Ak si to uvedomíme a začneme vedome vyberať to, čo zjeme, naša potrava sa pre nás stane liekom. Poctivými organickými surovinami sa postupne upraví a zlepší aj naša imunita, ktorá je najsilnejšou bariérou všetkým neželaným baktériám a vírusom.”

Zásady harmonického stravovania:

odhodlanie vydržať dodržiavať pitný režim návrat k domácej príprave vhodne kombinovaných jedál kvalitná, správne kombinovaná a volená strava postupne spôsobí, že na nasýtenie vám postačí stále menšia porcia (obézni ľudia sú často podvyživení) stravovanie podľa krvných skupín

Tieto postoje vychádzajú z viac ako 20-ročných skúseností Antónie Mačingovej. Jedným z veľkých problémov, ktorým čelíme v rámci stravovania, je podľa nej životný štýl plný cukru, rýchleho občerstvenia, fruktózy a umelých sladidiel. „Dopad tohto typu stravovania sa prejavuje už aj v našej krajine, napríklad na zdraví a vzhľade našich detí. Preto presadzujem domácu – rozumej doma pripravenú stravu, ktorá vôbec nemusí byť náročná na prípravu. U mňa zo surovín kraľuje jednoznačne cvikla – geniálny čistič bunky, preto sa s čitateľmi podelím o svoj domáci recept na cviklový šalát.”

Recept: Cviklový šalát so strúhaným syrom alebo vajíčkom

Potrebujeme: 3 cvikly, 3 dcl fľašu mrkvy/hrášku, 4 stredne veľké kyslé uhorky, olivový olej, soľ, čierne mleté korenie, čerstvej petržlenovej vňate, alebo nadrobno nakrájanej červenej cibule.

Postup: Uvarenú cviklu nakrájajte na kocky alebo nastrúhajte, pridajte scedenú mrkvu/hrášok (mrkva a hrášok v slanom náleve – neodporúčam sladkokyslý nálev), nakrájané uhorky, polejte olejom podľa chuti, okoreňte, osoľte, pridajte vňať a cibuľu. Dolaďte šalát nízkotučným strúhaným syrom alebo vajíčkom na tvrdo.

Ak premýšľate nad zmenou stravovacích návykov, Dr. Antónia Mačingová má pre vás odkaz: „Akákoľvek motivácia zvonku je dočasná. Osobná túžba po zmene musí byť silnejšia ako rezignácia, len tak sa vám podarí nastoliť harmóniu v strave a následne aj v živote.”

