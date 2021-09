Zdroj: TASR/AP Afganistanu daruje svet 1,2 miliardy dolárov! Taliban ich chce minúť „múdro“ Úradujúci minister zahraničných vecí talibanského režimu Amír Chán Muttakí na tlačovej konferencii povedal, že Taliban minie venované peniaze múdro a využije ich na zmiernenie chudoby. 15. september 2021 Zo zahraničia

15. september 2021 Zo zahraničia Afganistanu daruje svet 1,2 miliardy dolárov! Taliban ich chce minúť „múdro“ Úradujúci minister zahraničných vecí talibanského režimu Amír Chán Muttakí na tlačovej konferencii povedal, že Taliban minie venované peniaze múdro a využije ich na zmiernenie chudoby.

Zdroj: TASR/AP

EÚ dá 100 miliónov

Európska únia poskytne Afganistanu v rámci humanitárnej pomoci ďalších 100 miliónov eur, vyhlásila v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri predstavení svojej druhej správy o stave Únie. Informovala o tom agentúra AFP.

„Musíme urobiť všetko pre to, aby sme odvrátili skutočné riziko veľkého hladomoru a humanitárnej katastrofy. A urobíme to, že opäť zvýšime humanitárnu pomoc pre Afganistan, a to o 100 miliónov eur,“ uviedla Leyenová k Afganistanu, ktorý po nedávnom odchode západných vojsk obsadilo militantné hnutie Taliban.

Ukážte veľké srdce

Hnutie Taliban sa v utorok poďakovalo svetu za prisľúbenie stámiliónov dolárov na núdzovú pomoc Afganistanu a vyzvalo Spojené štáty, aby v budúcich kontaktoch ukázali „srdce“. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AFP.

Úradujúci minister zahraničných vecí talibanského režimu Amír Chán Muttakí na tlačovej konferencii povedal, že Taliban minie venované peniaze múdro a využije ich na zmiernenie chudoby.

Vyjadril sa tak deň po tom, čo Organizácia Spojených národov (OSN) oznámila, že darcovské krajiny prisľúbili Afganistanu pomoc v celkovej výške 1,2 miliardy dolárov.

„Islamský emirát sa bude zo všetkých síl snažiť dať túto pomoc ľuďom v núdzi úplne transparentným spôsobom,“ vyhlásil Muttakí.

Takisto požiadal Washington, aby prejavil vďačnosť Talibanu za to, že umožnil Spojeným štátom minulý mesiac dokončiť sťahovanie vojakov a evakuáciu vyše 120-tisíc ľudí.

Dodržia záväzok?

„Amerika je veľká krajina, musí mať veľké srdce,“ doplnil minister. V utorok tiež vyhlásil, že vláda Talibanu ostáva verná svojim sľubom, že nedovolí militantom využívať územie Afganistanu na útoky proti iným, píše agentúra AP.

Muttakí na svojej prvej tlačovej konferencii odvtedy, čo Taliban vytvoril pred týždňom dočasnú vládu, neuviedol časový rámec, ako dlho bude táto vláda úradovať, a ani to, či bude nakoniec otvorená aj voči iným frakciám, menšinám alebo ženám.

Vo vlani podpísanej dohode s USA sa Taliban zaviazal, že preruší vzťahy s al-Káidou a ďalšími militantnými skupinami a zaistí, že nebudú z afganského územia ohrozovať ostatné krajiny.

Muttakí na otázku o tejto dohode odpovedal: „Nedovolíme nikomu a ani žiadnym skupinám, aby našu pôdu využili proti nejakej krajine.“ Je to prvýkrát, čo člen vlády potvrdil záväzok dodržať tento sľub Talibanu.

Zdroj: TASR