VIDEO: Talibovia prehľadali českú ambasádu: Pred nimi plná špajza Becherovky aj "plzňa"!

Medzi nimi boli aj české značky. Na šíriacom sa videu talibovia vyťahujú plechovky Plzenského Prazdroja, slivovicu Jelínek a prezerajú si aj zelenú fľašu Becherovky. V utorok o tom informoval český portál iDNES.cz.

Islamisti tvrdia, že je to sklad bývalého afganského ministra zahraničných vecí Saláhuddína Rabbáního, ale ten to odmieta a podľa jeho slov ide o české veľvyslanectvo. Rabbání videá poprel na Twitteri a zverejnenú informáciu označil za propagandu namierenú proti nemu.

České ministerstvo zahraničných vecí v utorok neskôr potvrdilo, že na zverejnených záberoch sú skutočne priestory dočasne uzatvoreného českého veľvyslanectva v Kábule, píše portál Novinky.cz.

Okrem drahých rumov a vín narazia radikáli v špajze aj na český bilinkový likér v známej zelenej fľaške, slávnu českú slivovicu od Rudolfa Jelínka a „plzeň“. České pivo v plechovkách potom ešte objavia vo veľkom počte zabalené v krabici s pečaťou, pravdepodobne českou.

Islam prísne zakazuje pitie alkoholu a navyše, Taliban uplatňuje prísnu podobu islamského práva šaría, takže objavené „bohatstvo“ si pravdepodobne členovia hnutia sami nevychutnajú, píše portál iDNES.cz.

1/2 Taliban says they have discovered alcoholic drinks storage room in Salahuddin Rabbani’s house in Kabul.



Mr. Rabbani is the leader of Jamiat-e-Islami & former foreign minister. pic.twitter.com/z2kqyupGuR