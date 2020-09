30. september 2020 Zo zahraničia Aj Česko schválilo núdzový stav, bude kratší ako na Slovensku

Česká vláda premiéra Andreja Babiša v stredu rozhodla, že vyhlási núdzový stav v snahe obmedziť šírenie koronavírusu.

Foto: Eva Mikulová

Núdzový stav v Česku začne platiť od pondelka 5. októbra. Podľa ministra zdravotníctva Romana Prymulu je opätovné zavedenie núdzového stavu nutné na zníženie reprodukčného čísla vírusu. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

Prymula uistil, že opätovné zavedenie núdzového stavu nebude znamenať zatváranie hraníc či obmedzenie pohybu, ale umožní vláde obmedziť zhromažďovani­e ľudí.

Kabinet môže núdzový stav vyhlásiť na 30 dní, podľa Prymulu by táto doba mala umožniť zvládnutie druhej vlny ochorenia. Tento rok už vláda v súvislosti so šírením koronavírusu vyhlásila stav núdze 12. marca, pričom platil do 17. mája. Na Slovensku núdzový stav bude platiť zatiaľ na dobu 45 dní.

„Núdzový stav sa skončí za mesiac a ja verím, že ho skutočne nebude nutné predlžovať, pretože ak by sme to v priebehu jedného mesiaca nezrazili dole, tak by to rozhodne neúspech bol,“ vyhlásil minister zdravotníctva Prymula pred rokovaním vlády. Citovala ho spravodajská televízia ČT24.

Núdzový stav by mal podľa Prymulu platiť od pondelka spolu s ďalšími opatreniami proti šíreniu nákazy.

Podľa skorších vyjadrení ministra Prymulu by malo dôjsť k uzavretiu stredných škôl v regiónoch s vyšším rizikom šírenia nákazy. Vonkajšie aktivity by mali byť obmedzené na 20 ľudí, vnútorné na desať osôb, výnimku budú mať napríklad divadlá. Športové súťaže sa budú organizovať bez divákov, dodali Novinky.cz.

Zdroj: TASR