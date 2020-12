10. december 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Aj takého chlapa, ako je Valábik, skolila korona: Už viem, že to nie je CHRÍPÔČKA!

Má viac ako dva metre a vyše sto kilogramov. Aj tak bol bývalý hokejista Boris Valábik prikrátky na ochorenie COVID-19. Známy športovec opísal ako ho pandémia zložila.

Zdá sa, že momentálne zaútočil koronavírus na známe osobnosti. Priniesli sme vám ČLÁNOK o Katke Knechtovej, ktorá opísala ako s ochorením bojovala aj po skončení syndrómoch. Teraz sa ku nej a k ďalším celebritám pridal aj niekdajší špičkový hokejista a momentálne športový komentátor a moderátor Boris Valábik.

Žiadna chrípka

Samozrejme, že aj chrípka má v mnohých prípadoch ťažký priebeh, no mnohí si ochorenie COVID-19 zľahčujú a nepovažujú ho za taký strašiak, ako tvrdia odborníci. Svoje o tom napísal na sociálnej sieti aj 34-ročný Valábik. „Nevidím ľudí ako dobrých a zlých. Všetci sme spravili aj dobré rozhodnutia aj také, ktoré by sme chceli vrátiť späť. Preto nebudem nikoho verejne poúčať, ani ľudí súdiť. Poviem len svoju vlastnú skúsenosť, ktorú mi ani táto šialená doba a polarizovaná a rozdvojená spoločnosť nemôže zobrať. Mám to za sebou, prekonal som COVID19,“ píše Boris na Instagrame.

Ako mu bolo?

„Antigénový test mi vyšiel negatívny v čase, keď som mal 39-stupňov teplotu, zimnicu, bolesť hlavy a únavu. To trvalo asi 2 dni. Neskôr prišiel zvláštny čuch (nie jeho strata, ale ako by som stále vdychoval niečo, čo som pred tým nikdy necítil a neviem ten zápach identifikovať) a strata chuti asi na 3 dni. Horúčky ustali, bral som len Paralen. Únava a tlak v hlave pokračovali,“ poznamenáva aktuálne moderátor zábavnej relácie na RTVS, ktorú tvorí spoločne s Mariánom Gáboríkom.

„Aj vzhľadom k práci aj z preventívnych dôvodov mi RTVS v čase, keď som už bol bez teplôt, bez zimnice ale s otáznym čuchom a únavou, na akú nie som zvyknutý, naordinovala PCR test, aby som v nedeľu mohol ísť komentovať hokejovú extraligu (8 dní od negatívneho antigénového testu). Výsledok – pozitívny,“ opisuje robustný muž, ktorý hrával v obrane.

Jeho rada

Ak si niekto myslí, že vnucuje svoj názor, mýli sa. Len poukazuje na priebeh choroby, ktorý môže koronavírus mať. „Som bývalý profesionálny športovec, ktorý vie, ako sa má o svoje telo, vrátane imunity, starať. Počas hokejovej kariéry som ani raz nevynechal zápas kvôli chrípke, nachladnutiu, nádche alebo teplote, proste som so všetkým hral a cez všetko trénoval. Zodpovedne môžem povedať, že neexistuje, že by som to bol zvládol s koronavírusom, minimálne týždeň nie,“ vyhlásil rodák z Nitry.

„Cítim sa zdravý a silný. Ale už viem, že to nie je chrípôčka. Aspoň z mojej skúsenosti nie. Držte sa a hlavne zdravie všetkým, bez ohľadu na politické alebo iné presvedčenie a názory,“ ukončil Valábik.

