10. december 2020 Milan Hanzel Magazín Populárna speváčka už viac ako dva mesiace zápasí s koronou: ČO všetkým odkazuje?

Ten, kto si myslí, že ochorenie COVID-19 je len obyčajná "chrípôčka", toho slovenská speváčka Katka Knechtová vyvedie z omylu. Ju vírus drží už niekoľko týždňov.

4 Galéria

Zdroj: Instagram.com/katarinaknechtovaofficial

Už je to pár dní, čo jedna z našich najúspešnejších speváčok verejne priznala, že kvôli COVID-19 prežívala muky.

Ľahký priebeh? Nie

Kým mnohí odporcovia ochorenia koronavírusu neustále vyhlasujú, že nejde o nič hrozné, Katka si na vlastnej koži vytrpela svoje. „Prešli už takmer dva mesiace, odkedy som mala pozitívny PCR test na covid a ešte stále bojujem so syndrómami. Nie je to nič príjemné, dávajte si na seba pozor, je lepšie to nedostať. Verte, viem o tom svoje,“ uviedla Knechtová v prvý decembrový deň na svojom Instagrame.

Je negatívna

Aj napriek tomu, že má Knechtová negatívne testy na COVID, stále ju pliaga strpčuje život. Aj dnes, teda vo štvrtok 10. decembra, sa na sociálnej sieti priznala, že nie je ani zďaleka fit. „Dva a pol mesiaca po, a ja sa ešte stále zotavujem. Dávajte na seba pozor, prajem vám všetkým veľa zdravia. Nejako to cele zvládneme,“ zavesila Katka príspevok na Instagram a pridala aj fotku.

Ďalší nakazení

V slovenskom šoubiznise sa zdá, že roztrhlo vrece s pozitívnymi osobami na koronavírus. Ako sme už písali v TOMTO ČLÁNKU, vírusovým ochorením sa nakazil napríklad humorista a scenárista Dano Dangl, moderátor Sajfa, či televízny moderátor Viktor Vincze, ktorý je známy aj ako manžel Adely Banášovej. Koronavírus dokonca „lapil“ aj takého silného chlapa, akým je Attila Végh.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk