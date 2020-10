15. október 2020 Milan Hanzel Krimi Aj takto to dopadne, keď je za volantom ŽENA: Auto vycúvala rovno do Váhu! FOTO

Na cestách sa stanú rôzne nehody, aj kuriózne. Medzi také patrí aj aktuálny príklad, keď sa mladá vodička dostala s autom do Biskupského kanála.

Vo štvrtok 15. októbra v skorých ranných hodinách v okrese Nové Mesto nad Váhom skončilo auto v Biskupskom kanáli vybudovanom na rieke Váh. Informovala o tom Danka Adámiková, vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. Uvádza sa to aj na Facebooku.

Podľa doterajších zistení polície 28-ročná vodička cúvala s vozidlom BMW z pozemku na účelovú cestu. „Zišla mimo komunikáciu dole do prudkého svahu Biskupického kanála, v dôsledku čoho s vozidlom spadla do vody, a to sa potopilo,“ opísala Adámiková.

„Vodičke aj spolujazdkyni sa podarilo vyplávať na breh,“ povedala krajská policajná hovorkyňa.

Ako doplnila, výsledok dychovej skúšky u vodičky bol 0,83 promile alkoholu v dychu a dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.

Pozrite aj zábery z nehody.

AUTO V KANÁLI Dnes v skorých ranných hodinách v okrese Nové Mesto nad Váhom podľa doterajších zistení 28 ročná vodička... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Thursday, October 15, 2020

Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj

Zdroj: Dnes24.sk