15. október 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Slovenský hokejista s COVID-19 prehovoril: Stratil som čuch a strašne ma bolela hlava!

Pandémia koronavírusu zasiahla každé odvetvie v spoločnosti a výnimkou nie sú ani športovci či konkrétne hokejisti. Jedným z nich je aj Rudolf Huna.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Skúsený útočník je hráčom Liptovského Mikuláša, v ktorom tiež nová vlna ochorenia COVID-18 úraduje.

Ako prežíva koronu?

Zrejme si bývalý slovenský reprezentant nemyslel, že na sklonku kariéry bude riešiť také niečo ako je pandémia. Keďže je však koronavírusim „hitom“ posledných mesiacov, stal saj aj rodák z Liptova jeho obeťou. Pre Nový čas a portál tohto denníka sa vyjadril ohľadom ochorenia COVID-19 podrobnejšie.

„Na začiatku októbra sa v tíme objavil pozitívny prípad na koronavírus a následne sme celé mužstvo išli na pretestovanie. U viacerých bol výsledok pozitívny. Aj ja som z tých, čo som sa nakazil na COVID-19,“ vyhlásil pre www.čas.sk 40-ročný kapitán Liptovského Mikuláša.

Najprv stery, potom problémy

Hráč, ktorý pôsobil aj v Česku či KHL, opísal ako prebiehalo testovanie, a aké mal príznaky koronavírusu. „Stery mi brali z hrdla a z nosa. Z nosa to bolo trošku nepríjemné, ale dalo sa to zvládnuť. A čo sa týka príznakov, stratil som na deň čuch a bol som trošku oslabený. Jeden deň ma aj strašne bolela hlava, ale inak to prebiehalo v pohode. Ani teploty som nemal," prezradil líder Liptákov.

Domáca karanténa

Aj najstarší zo známej trojice hokejových bratov (Rudolf, Richard a Róbert) sa z vírusu liečil v domácej izolácii. „Doktor mi povedal, že mám byť dva týždne doma. Ak by sa mi stav zhoršil, tak mám kontaktovať svojho lekára. Dúfam, že kontrolné testovanie, ktoré ma čaká, dopadne negatívne, pretože mi hokej už chýba,“ uzavrel Rudolf.

Zdroj: Dnes24.sk