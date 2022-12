1 Galéria Zdroj: pixabay.com Ak ho máte doma, ZBAVTE SA HO: Hygienici upozorňujú na nebezpečný pohár Pohár Drinking cup môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie. Hygienici upozorňujú ľudí, ktorí si ho kúpili, aby ho nepoužívali. 2. december 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

2. december 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Ak ho máte doma, ZBAVTE SA HO: Hygienici upozorňujú na nebezpečný pohár

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred nebezpečným výrobkom, tentoraz pred pohárom Drinking cup Natural collection s obsahom bambusových prísad. Krajinou jeho pôvodu je Čína. Do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá ho nahlásili v Českej republike. TASR o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR.

„Použitie bambusu a iných nepovolených rastlinných prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, ku ktorému môže dôjsť pri rýchlejšej degradácii niektorých plastov,“ priblížil Eliáš. Viesť to môže podľa neho k migrácii niektorých látok do potravín v množstvách, ktoré prekračujú povolené limity.

ÚVZ SR preto v spolupráci s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva overuje stiahnutie uvedeného výrobku z trhu v SR. Keďže sa tento výrobok ešte môže nachádzať na slovenskom trhu, úrad odporúča spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a vrátili ich do miesta predaja.

Titul. foto: ilustračné

Zdroj: ÚVZ SR

Zdroj: TASR