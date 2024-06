8. jún 2024 TOS Lifestyle Ako dlho vydrží otvorené víno v chladničke? Po uplynutí TOHTO času by sa už nemalo konzumovať! Čo robiť s otvorenou fľašou vína? Samozrejme, môžete ju dať do chladničky, ale nie na príliš dlho!

Ako dlho môžeme nechať otvorené víno v chladničke a ako spoznáme, že už nie je vhodné na konzumáciu? Aj keď jednoznačná odpoveď na to nie je, prinášame vám orientačné informácie.

V prvom rade záleží na tom, o aké víno ide a koľko ho vo fľaši zostalo.

Čím viac vína, tím dlhšie vydrží

Podľa webu Ofeminin.pl vo všeobecnosti platí, že fľaša bieleho alebo ružového vína, ktorá je plná asi do troch štvrtín, nevydrží viac ako päť dní. Červené môže vydržať týždeň.

Ak je fľaša bieleho vína plná do polovice, treba ju dopiť do troch dní, pri červenom je to päť dní. Ak je ale fľaša takmer prázdna, najbezpečnejšie je vypiť biele a ružové víno do 24 hodín. Červené vydrží dva dni.

Znaky, že sa už pokazilo

Ako zistiť, že je už víno pokazené? Prvým znakom je, že zapácha, cítite pleseň. Fľaša tiež môže zapáchať ako odlakovač alebo pokazené vajcia. To je jasný signál toho, že víno už nie je vhodné na konzumáciu.

Ďalším varovným signálom môže byť jeho chuť. Octová chuť má na svedomí priveľa vzduchu a keď sa vám zdá byť sladšie, ako keď ste ho pili po otvorení fľaše, bolo skladované pri príliš vysokej teplote.

Do tretice, všimnite si jeho farbu. Ak ružové či biele víno zhnedlo alebo je tmavožlté, radšej ho vylejte. Mimochodom, ak spozorujete bublinky oxidu uhličitého, znamená to, že už druhýkrát kvasí.

