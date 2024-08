11. august 2024 Magazín Lifestyle Ako najlepšie polichotiť? TOP komplimenty podľa znamenia zverokruhu Nie vždy je ľahké sa niekomu zavďačiť. Astrológovia veria, že existujú najlepšie komplimenty pre jednotlivé znamenia. Poznáte všetky?

Chcete niekomu poďakovať alebo sa zavďačiť? Aby ste niekoho trafili rovno do srdca, musíte poznať jeho osobnosť. „Poznať niečí zverokruh je skvelý spôsob, ako sa trochu viac zorientovať v jeho hodnotách a črtách,“ píše portál Your Tango. A to je podľa astrológov len krôčik k tej najlepšej pochvale.

Ak vám došli slová alebo sa chcete poradiť, pozrite sa, ako potešiť jednotlivé znamenia zverokruhu.

1) BARAN (21. marca – 19. apríla)

Je to tvrdohlavé a odhodlané znamenie, ktoré nekončí pri sľuboch, ale odhodlane si ide sa svojimi cieľmi. Najradšej si vypočuje komplimenty o tom, ako tvrdo pracuje a inšpiruje ľudí okolo seba. Aj keď je to skutočný „makač,“ každá pochvala ho vždy zahreje pri srdci.

2) BÝK (20. apríla – 20. mája)

Máte medzi priateľmi Býka? Potom dobre viete, že sa na neho môžete vždy spoľahnúť. Citovo vyrovnané a výnimočne silné znamenie srší úprimnosťou. Polichotiť či poďakovať tomuto znameniu, je veľmi jednoduché: Stačí pár slov či viet, no musia byť od srdca! Býk totiž pozná svoje kvality. Povedzte mu, ako si ho vážite a že si uvedomujete, že čo povie, to aj naozaj platí!