Zobrali ste si dosť dovolenky? TOĽKOTO dní potrebujete skutočne na ODDYCH Cítite sa po dovolenke akosi málo oddýchnutí? Možno je problém v dĺžke vášho voľna.

Dovolenka posilňuje mozgové funkcie, výkonnosť a kreativitu. Ak je príliš krátka, dobre si neoddýchnete ani vtedy, keď by ste ležali na najkrajšej pláži či sa túlali v najromantickejšom meste sveta. Predĺžený víkend nie je dostatočný. Koľko dní potrebujeme skutočne na odbúranie stresu?

Magické číslo

Napriek tomu, že neexistuje jednoznačná odpoveď, niektorí výskumníci sa to pokúsili zistiť. Vedecký tím zaostril pozornosť na skupinu holandských zamestnancov, ktorí si vzali dovolenku dlhšiu ako 14 dní. Zamestnanci počas nej informovali vedcov o rôznych faktoroch počas dovolenky a tiež potom, ako sa cítili po nástupe do práce.

„Počas dovolenky sa rýchlo zvýšila pohoda, tá vyvrcholila v ôsmy deň dovolenky a rýchlo sa vrátila na základnú úroveň počas prvého týždňa po obnovení práce,“ píšu vedci v odbornom časopise Journal of Happiness Studies.

Uprednostňujete 7-dňovú dovolenku? Skúste si ju predĺžiť aspoň o deň.

Menej stresu pred dovolenkou

Vytúžená dovolenka môže vplývať na psychiku človeka ešte pred čerpaním voľna. Výskum publikovaný v časopise Journal of Psychology and Health preukázal, že zamestnanci, ktorí si plnili svoje bežné povinnosti, prežívali týždeň pred dovolenkou menej stresu ako zvyčajne. „To znamená, že už len vedomie, že sa blíži dovolenka, vás môže navodiť do uvoľnenejšieho stavu. Je to preto, lebo vaše telo odmieta podľahnúť stresu tak, ako zvyčajne,“ informuje v závere portál Timetastic.

