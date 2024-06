23. jún 2024 Magazín Letný horoskop LÁSKY: KTO nájde osudového partnera, flirt a koho čaká rozchod? Astrológovia veria, že leto 2024 bude pre niekoho romantické, zmyselne dráždivé, zábavné aj poriadne dramatické. Pozrite sa vopred, čo letný horoskop nachystal aj vám.

Leto nie je len obdobím slnka, dovolenky či oddychu, ale aj lások, flirtovania a nadväzovania nových známostí. Chcete vedieť, čo vás čaká nasledujúce dni, týždne či mesiace?

Astrologička Stina Garbis sa domnieva, že romantická Venuša v horúcich mesiacoch poznačí hneď niekoľko znamení zverokruhu. No ozve sa aj Mars a jeho vplyv pocítite možno aj vy.

1) BARAN

Temperamentné znamenie zverokruhu čaká vzrušujúce až horúce leto. Pozor na 2. júla, tento deň budete spoločenskejší a charizmatickejší a preto by ste to mali využiť. „Aj keď možno túto sezónu nestretnete lásku svojho života, všetky vaše dobrodružstvá budú jedným veľkým zábavným úletom,“ informuje o tom Bustle.

No v prípade novej lásky to nemusí byť tak jednoznačne komplikované. Najväčšie šance sa črtajú v júli. Na pozore by sa mali mať partneri ohnivého znamenia: „Toto bude leto, na ktoré nezabudnú, a to isté platí, ak sú už vo vzťahu. Júlové sparné horúčavy znovu zapália ohnivú iskru, vďaka ktorej budete mať pocit, že ste sa s partnerom práve stretli.“

2) BÝK

Ak ste single a túžite po pevnom a stabilnom vzťahu, leto 2024 bude tou najlepšou voľbou: „Býk bez partnera či partnerky môže konečne nájsť solídnu a spoľahlivú polovičku, tá doplní ich uzemnenú povahu,“ a ako pripomína astrologička Stina Garbis, môže to byť osoba, ktorú dobre poznáte. Nečudujte sa, ak ju stretnete v neočakávanej a vôbec nie romantickej situácii. Aj o tom je život. Idete do toho?

7) VÁHY

Letné vzplanutie je v poriadku, pretože Jupiter sa neodvratne blíži k deviatemu znameniu zverokruhu. Váhy zažijú dostatok príležitostí na letný románik, a to na každom kroku. Je pravdepodobné, že stretnete niekoho zaujímavého na dovolenke, v parku alebo na večierku. Ak túžite po flirte či romantike, krúžkujte si do kalendára dátum okolo 29. augusta. „Ak príde správny čas, veci by sa mohli po skončení leta posunúť na vyššiu úroveň,“ pripomína astrologička.

8) ŠKORPIÓN

Single Škorpióni zatúžia po vzťahu, no rozhodne sa neuspokojíte len tak s hocikým. „Nebojte sa hodiť rybu späť do mora,“ radí astrologička. Vydajte sa do spoločnosti a spoznávajte nových ľudí. V lete máte na to najideálnejšie podmienky.

„Ku koncu leta, okolo 4. septembra, sa možno pristihnete pri rozhovore s dlhoročným priateľom – a práve tak si uvedomíte, že ste k sebe celý čas niečo cítili. Semená tejto začínajúcej romantiky by ste mohli zasadiť v júni alebo júli, takže sa snažte byť čo najspoločenskej­ší,“ píše odborníčka na postavenie nebeských telies. Nezaspite ani vtedy, ak ste v stabilnom vzťahu, prehĺbte svoju intimitu. Zažijete vášeň, ktorú ste už tak dlho necítili.

Zdroj: Dnes24.sk