5. jún 2020 ELA Zo Slovenska Ako sa dostať do Česka? Žlté vlaky a železnice už oznámili termín, kedy plánujú vyštartovať

Slováci budú môcť využívať leteckú, lodnú, autobusovú aj železničnú dopravu do Českej republiky.

Zdroj: TASR

Rozhodol o tom ústredný krízový štáb, povolenie je už účinné. Informovalo o tom Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Konkrétne autobusové a vlakové spoje budú pridávané postupne.

RegioJet sa pripravuje

„Som rád, že situácia konečne dovoľuje všetky varianty dopravy, a som presvedčený, že v najbližších dňoch bude spolu s otvorením hraníc povolená aj doprava do ostatných krajín,“ skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Súkromný dopravca RegioJet by chcel vypraviť prvý vlak na Slovensko v nedeľu 7. júna, pôjde o spoj z Prahy do Košíc a Bratislavy. V utorok 9. júna plánujú obnoviť spojenie so Slovenskom České dráhy.

„Ďalšie spoje bude RegioJet pridávať v nasledujúcich dňoch. Do predaja vstúpia čo najskôr spoje na celú letnú sezónu tak, aby si občania oboch krajín mohli začať plánovať letnú dovolenku u susedov. Pre Čechov to znamená napríklad cestu do Tatier či slovenských kúpeľov, pre Slovákov sa tým otvárajú turistické destinácie ako Praha, Brno či Olomouc,“ uviedol Aleš Ondrůj, hovorca RegioJet.

Lístky na štátne vlaky po víkende

Aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od 9. júna obnovuje dennú medzištátnu diaľkovú a regionálnu prepravu na všetkých hraničných priechodoch s Českou republikou. V diaľkovej preprave začne od budúceho utorka jazdiť 48 vlakov a v regionálnej medzištátnej preprave to bude 45 vlakov denne.

„Aj v týchto chvíľach intenzívne komunikujeme s našimi partnermi v Českej republike, aby sme zosúladili a pripravili nasadenie našej techniky a zabezpečili zmysluplné obehy nášho vozového parku,“ potvrdzuje hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Ako ďalej vysvetlil, v porovnaní s inými dopravcami ide u tých národných o náročnejšiu logistickú operáciu, keďže viaceré ich vozidlá v súčasnosti jazdia inde a podobne sú aj mnohí zamestnanci rozdelení do iných služieb. Presný cestovný poriadok by mal byť známy v piatok. Predaj lístkov na tieto spojenia zrejme finálne doladíme až v priebehu víkendu, dodal Kováč.

Do Rakúska, Maďarska, Poľska a na Ukrajinu ešte vlaková doprava nie je povolená.

V priebehu júna však národný dopravca vráti na koľaje aspoň niektoré vlaky InterCity a takisto obnoví radenie reštauračných vozňov na ich zvyčajných diaľkových trasách. Od júla by mali začať pomaly pribúdať aj autovlaky.

Aj ŽSSK

Obnovenie dopravy sľubuje aj Železničná spoločnosť Slovensko, a to od 9. júna chce prevádzku viac ako 90 vlakových spojení s Českom. V diaľkovej preprave začne jazdiť 48 vlakov a v regionálnej medzištátnej preprave 45 vlakov denne.

„Aj v týchto chvíľach intenzívne komunikujeme s našimi partnermi v Českej republike, aby sme zosúladili a pripravili nasadenie našej techniky a zabezpečili zmysluplné obehy nášho vozového parku,“ potvrdzuje hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Ako ďalej vysvetlil, v porovnaní s inými dopravcami ide u tých národných o náročnejšiu logistickú operáciu, keďže viaceré ich vozidlá v súčasnosti jazdia inde a podobne sú aj mnohí zamestnanci rozdelení do iných služieb.

Presný cestovný poriadok by mal byť známy v piatok. Predaj lístkov na tieto spojenia zrejme finálne doladíme až v priebehu víkendu, dodal Kováč.

Do Rakúska, Maďarska, Poľska a na Ukrajinu ešte vlaková doprava nie je povolená.

V priebehu júna však národný dopravca vráti na koľaje aspoň niektoré vlaky InterCity a takisto obnoví radenie reštauračných vozňov na ich zvyčajných diaľkových trasách. Od júla by mali začať pomaly pribúdať aj autovlaky.