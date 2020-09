12. september 2020 MI Politika Ako vziať Počiatkovi slávnu vilu v Cannes? Beblavý vyslal štipľavú výzvu!

Igor Matovič zatiaľ smeráckemu exministrovi financií jeho luxusnú haciendu nevzal, hoci si na tomto príbehu postavil predvolebnú kampaň. Urobiť by to vraj mohli francúzske úrady.

Počiatkova vila na azúrovom pobreží za 3,2 milióna eur svojím spôsobom pomohla Igorovi Matovičovi vyhrať voľby. Jeho predvolebné video, ako spolu s kolegami z OĽaNO priamo v Cannes lepí na Počiatkovu bránu nápis „Majetok Slovenskej republiky“, videlo viac ako 1,5 milióna ľudí. Igor Matovič na záberoch Počiatkovi odkazuje, že si ho nájde a vráti jeho majetok späť do štátneho rozpočtu.

Je po voľbách, smerácky exminister vilu stále vlastní a premiér Matovič sa už k téme nevyjadruje. Predvolebné sľuby mu teraz pripomenul bývalý predseda strany Spolu Miroslav Beblavý.

Francúzi to vedia

Ján Počiatek môže stále dobre spať. Pre Igora Matoviča ako novopečeného premiéra už nie je jeho vila v Cannes v centre záujmu. Verejne o nej nehovorí, ani o nej nepíše svoje známe statusy. „Ak Počiatkovi nezoberie vilu Matovič, môžu pomôcť Francúzi,“ nečakane sa ozval na Facebooku Miroslav Beblavý.

„Predsedovi vlády jeho kritici radi pripomínajú, že síce dokázal úspešne natočiť predvolebné video, kde nalepil na Počiatkovu vilu v Cannes nápis „Majetok Slovenskej republiky“, ale to je zatiaľ všetko,“ píše bývalý líder strany Spolu.

Do hry by vraj mohli vstúpiť francúzske úrady. Beblavý upozorňuje, že v roku 2013 prijalo Francúzsko zákon, ktorý trestá pranie špinavých peňazí zo zahraničia. Samozrejme, najprv by sa muselo dokázať, že sa vzťahuje aj na aktivity bývalého ministra financií Smeru. Ján Počiatek nie je ani po nástupe Matovičovej vlády z ničoho obvinený.

Iní už doplatili

Miroslav Beblavý vysvetľuje, že podľa francúzskeho zákona je možné „potrestať zlodejov z krajín, ktoré nespolupracujú a nie je pritom nevyhnutné, aby ich doma odsúdili.“ Stačí dôkaz, že do Francúzska financie dorazili podozrivým spôsobom s cieľom zamaskovať ich skutočný pôvod.

„Francúzske súdy tak najprv v roku 2017 odsúdili viceprezidenta Rovníkovej Guiney Teodorina Obianga za spreneveru verejných prostriedkov, z ktorých si nakúpil domy vo Francúzsku. Dostal pokutu 30 miliónov eur.“

A nedávno sa to isté podarilo so strýkom súčasného sýrskeho prezidenta Rifatom Assadom, ktorého zatiaľ prvostupňový súd odsúdil na stratu majetku, pokutu 10 miliónov a štyri roky odňatia slobody.

Podľa Beblavého v oboch prípadoch stíhanie iniciovali mimovládne organizácie pôsobiace vo Francúzsku. „Nemuseli predložiť priame dôkazy, ale dostatočné indície, aby prokuratúra začala konať.“

A tak bývalý líder Spolu vyslal na verejnosť štipľavú výzvu: „Komu sa nechce čakať, kým sa k tomu dostane Matovič, môže začať zhromažďovať podklady sám.“

Zdroj: Dnes24.sk