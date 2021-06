7 Galéria Zdroj: TASR/AP Ako z Hitchcockovho hororu! Vrany útočia na obyvateľov niektorých častí Bratislavy Aj odborníci potvrdzujú, že vrany môžu v tomto období nalietavať na ľudí a výnimočne môžu človeka aj napadnúť. To, ako sa správajú, má však svoj dôvod. 3. jún 2021 KAW Regióny

3. jún 2021 KAW Regióny Ako z Hitchcockovho hororu! Vrany útočia na obyvateľov niektorých častí Bratislavy Aj odborníci potvrdzujú, že vrany môžu v tomto období nalietavať na ľudí a výnimočne môžu človeka aj napadnúť. To, ako sa správajú, má však svoj dôvod.

Obyvatelia okolia Mlynarovičovej ulice v Petržalke sa pomaly boja vyjsť von. Vrany, ktorých je v okolí viac ako dosť, ich napádajú až tak, že to pomaly pripomína scény z legendárneho hororu Vtáci.

Útoky operencov

„Okolie Mlynarovičova – hrozné útoky vrán na ľudí. Už sa bojím chodiť večer domov z práce. Silný náraz do hlavy, poranená hlava a bolesť. Už útočili aj na malého psíka. Dieťaťu vážne môžu ublížiť. Je to ako v hororovom filme. Neviem kam to nahlásiť. Máte niekto podobnú skúsenosť?,“ píše jedna z obyvateliek ulice na sociálnej sieti.

S podobnými zážitkami sa stretávajú aj obyvatelia Gessayovej či Hrobákovej ulice a ďalších častí Bratislavy. Niektorí sú z toho vydesení, iní už vedia, že chránené vrany popolavé si takto chránia svoje mladé.

Vrany môžu v tomto období nalietavať na ľudí a výnimočne môžu človeka aj napadnúť. Mestská časť Bratislava-Petržalka sa už v minulosti s podobnými sťažnosťami od ľudí stretla.

Ochraňujú potomstvo

Odborníci – ornitológovia vysvetľujú, že vrana popolavá môže hniezdiť už od februára. Práve vtedy sa začína teritoriálne správanie vrán vyvolané snahou o ochranu svojho potomstva, čo sa môže prejaviť nalietavaním na ľudí, psov, či mačky.

„Ide prevažne o náznaky útokov, ktoré sa v krajnom prípade končia letmým dotykom s nalietavajúcou vranou, väčšinou sa však vrany boja a dosiaľ nebol popísaný prípad, kedy by takéto správanie spôsobilo škodu na zdraví, či na majetku. Teda nejde z ich strany o bezúčelnú agresivitu, ale o poslednú zúfalú možnosť v snahe ochrániť svoje potomstvo, ktoré sa v tej chvíli pravdepodobne nachádza niekde na zemi schované v zeleni neschopné letu,“ informovala petržalská samospráva.

Často sa stáva, že prvý let mladej vrany sa skončí neúspechom. Keďže sa potom mláďa nevie dostať naspäť do hniezda, rodič ho dokrmuje na zemi a, samozrejme, bráni ho ako sa len dá.

Vrana popolavá môže zahniezdiť a vyviesť až dve znášky mláďat, preto sa môžeme s jej „agresívne“ správaním stretnúť až do konca júna.

Zdroj: Dnes24.sk