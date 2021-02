6. február 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Ako znížiť RIZIKO vírusu vo verejnej doprave? Noste respirátory, nedebatujte a netelefonujte!

Aj vy využívate mestskú hromadnú dopravu, jazdu vlakom či medzimestským autobusom? Tu je výstižné a tak trochu aj vtipné odporúčanie!

Zdroj: TASR/AP

S radami síce prišiel Dopravný podnik Bratislava (DPB), ale bez akýchkoľvek problémov sa dajú aplikovať na iné mestá či prostriedky verejnej dopravy. DPB odporúča, aby sa cestujúci v mestskej hromadnej doprave (MHD) nerozprávali.

Podobne ako Francúzi

Pred niekoľkými dňami sme písali o tom, že vo Francúzsku prišli s až extrémnym nápadom. No, je na tom veľa pravdy! Cestujúci v prostriedkoch verejnej dopravy by sa nemali rozprávať ani telefonovať, aby obmedzili riziko šírenia koronavírusu. „Povinné nosenie rúšok vo verejnej doprave, kde nie je možné dodržiavať fyzický odstup, by malo byť doplnené aj jednoduchým preventívnym opatrením: nerozprávajte sa s inými ľuďmi ani netelefonujte,“ uvádzajú experti z francúzskej Národnej akadémie medicíny.

Písali sme o tom v tomto ČLÁNKU.

A čo naši „experti“?

„My vieme, že sa chcete porozprávať, či už stretnete v MHD kamaráta, ktorého ste pre pandémiu nevideli mesiace, alebo idete s členom rodiny z nákupu, či s kolegom z práce,“ píše DPB na Facebooku a ďalej dodáva vtipný odkaz: „Buďme k sebe ohľaduplní a debatu o tom, ako vás nahneval šéf a koľko kíl ste už v lockdowne pribrali, si prosím nechajte až keď vystúpite. Osobnú a aj telefonickú. Výrazne tak znížime riziko prenosu koronavírusu.“

„Pri ceste v našich vozidlách navyše odporúčame nosenie respirátorov, ktoré sú účinnejšie ako rúška. Pomôžme si navzájom ostať zdraví,“ stojí v závere príspevku.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

AKO ZNÍŽIŤ RIZIKO PRENOSU VÍRUSU🤔🦠 My vieme, že sa chcete porozprávať, či už stretnete v MHD kamaráta👩👨, ktorého ste... Posted by Dopravný podnik Bratislava on Saturday, February 6, 2021

Zdroj: Bratislava.dnes24.sk/TASR