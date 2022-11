AKTUÁLNA správa: Masaker v gay klube! Streľbu neprežili PIATI ľudia, 18 sú zranení!

Tragédia sa stala v meste Colorado Springs v americkom štáte Colorado. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a AFP.

„S ťažkým srdcom musím oznámiť, že v miestnom bare prišlo k streľbe… máme 18 ranených a päť mŕtvych,“ uviedla hovorkyňa miestnej polície Pamela Castrová.

Zároveň uviedla, že polícia identifikovala podozrivého, ktorý sa nachádzal vnútri klubu a pri útoku utrpel zranenia.

Hovorkyňa uviedla, že na tiesňovú linku polície zavolal niekto s informáciou o streľbe v podniku Club Q krátko pred polnocou. Odmietla však konkretizovať, akú zbraň útočník použil, a nehovorila ani o motíve streľby.

V reakcii na streľbu uviedol Club Q na sociálnej sieti Facebook, že „je otrasený z nezmyselného útoku na našu komunitu“. „Ďakujeme za rýchlu reakciu našim hrdinským zákazníkom, ktorí premohli ozbrojeného muža a ukončili tento nenávistný útok,“ píše klub.

FOTO: ilustračné

Mass shooting at gay bar in Colorado. The guns at it again. I know “guns” don’t kill people, people do. Yes, people with guns! pic.twitter.com/rheRMWZJP5