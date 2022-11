15 Galéria Facebook.com/Barbora Baluchova Zdroj: Facebook.com/Barbora Richterová Do Richterovej sa pustili Kollárove EXKY i dcéry: Si HLUPAŇA, čo prišla iba s igelitkou! Predseda parlamentu je na bulvárne články o jeho osobe a milostných pomeroch zvyknutý už nejaký ten rok, keď ešte nebol v politike. 20. november 2022 ELA Magazín

Najnovšie sa však verejne prepiera špinavá bielizeň o jeho otcovskej starostlivosti, na ktorú sa posťažovala posledná z matiek jeho detí.

Barbora Richterová je poslednou mamičkou, ktorá Borisovi Kollárovi priviedla na svet druhého spoločného syna. Predseda parlamentu má od leta dvanásteho potomka s desiatimi ženami. A práve Richterová je tá, ktorá multiotecka sprevádzala posledné mesiace aj na spoločenské podujatia.

Tatino na papieri

Kollár sa svojím potomstvom netají a s niektorými deťmi sa rád pochváli aj na sociálnej sieti. O tom, ako vyzerá rodinný život predsedu parlamentu, matky jeho detí taktne mlčia, prípadne sa rady pochvália spoločnými dovolenkami. Rozrozprávala sa až Barbora Richterová, ktorá pred pár dňami poodhalila to, akým otcom je Kollár k ich spoločným deťom.

„Stalo sa toľko, že náš tatino sa pred pár mesiacmi rozhodol, že už nechce byť súčasťou nášho života. Aaronko bude mať o chvíľu päť mesiacov a tatina má zatiaľ iba na papieri, nenašiel si čas na osobné stretnutie, ale našťastie jemu je to jedno, najťažšie to znáša Arturko, je smutný, bol zvyknutý na čas s otcom, ale, žiaľ taký je život a musíme to zvládnuť. Najdôležitejšie je, že sme zdraví a spolu, čaká nás pekná udalosť, krstiny, veľmi sa tešíme,“ rozpísala sa verejne Richterová na sociálnej sieti.

Hlupaňa v teplákoch

Takýto pranier a drsný odkaz na adresu Kollára však naštval niektoré matky jeho detí i dcéry. Ozvala sa speváčka Barbora Balúchová, ktorá má s Borisom syna Alexandra. O slovo sa prihlásila aj Mirka Jakubisová, ktorá s ním má syna Markusa. Ticho neostali ani jeho dcéry Alexandra Horňáková a Ester Krištúfková.

„Ľutujem ho, že stretol vôbec takú hlupaňu. Toto je komédia pani Richterovej, ktorá prišla pred jedenástimi rokmi v teplákoch, polonadrogovaná a s igelitkou v ruke. Nevie a ani nerobí, všetko jej financuje otec – dom, auto, jedlo, oblečenie, dovolenky asi tak štyrikrát do roka. Bez neho by bola na ulici. A ona sa ešte sťažuje. Všetko, čo chce, jej otec dá, stará sa o deti a o všetky. To, že nemá toľko času je úplne normálne, však musí živiť 150 rodín, ale aspoň to robí a nič nám nechýba," napísala drsný odkaz na sociálnej sieti jeho najstaršia dcéra Alexandra.

Dve Barbory, dva názory

„Je pravda, že odkedy Boris zastupuje vysokú funkciu má menej času, ale o to viac lásky sa snaží dávať svojim deťom a najbližším. Myslím si, že je pochopiteľné pri jeho pracovnom vyťažení mať minimum voľného času, ale to neznamená, že sa o nás nestará,“ napísala v statuse Barbora Balúchová, s ktorou má Kollár syna. A pridala aj fotografiu, ako na ňom spia jeho synovia.

Pod jej príspevok sa aj opäť ozvala Richterová. „Každému sa všetko vráti a som mega šťastná, že moje deti nebudú mať takého človeka vo svojom živote. Nie všetko je o peniazoch… Ja som nikdy nepovedala, že neplatí. Platí. Však bodaj by nie! Pred piatimi mesiacmi sa mu narodil syn. Myslíš, že vie, ako vyzerá?,“ reagovala Richterová. V ďalšom komentári naznačila, že všetko už riešia právnici. Zdôraznila, že jej deti a ona sa zbavia osoby menom Boris Kollár a aj vyhrážok.

Zastali sa ho

Predsedu parlamentu sa zastala aj Mirka Jakubisová, ktorá má s Kollárom taktiež syna. „Mnohí sa ma teraz pýtate, ako to je u nás. Či sa Markusov otec stará, zaujíma o syna, aký majú vzťah, či ho navštevuje… Naposledy bol za synom túto sobotu. Svojho syna má rád, zaujíma sa a stará sa, rovnako ako aj o všetky svoje deti, bez rozdielu!,“ napísala na sociálnej sieti ďalšia z jeho mamičiek a zverejnila aj video.

Aj tento status si však všimla Richterová, ktorá zareagovala: „Ešte pred mesiacom si na fb napísala, ako má tvoj syn otca iba na papieri! Boris urobil cirkus a ty si to zmazala. Písala si, ako sa dajú na jednej ruke spočítať pár minútové stretnutia s tvojím synom. Už si zabudla?,“ pýtala sa Barbora.

Otca sa zastala aj Ester Krištúfková. „Sú to odporné a vymyslené klamstvá! Za mňa len toľko: nech si píše kto chce, čo chce, môj otec je pre mňa ten najlepší, vždy tu bol, je a bude pre mňa… A to, že pani Richterová sa takto vyjadruje, sa dá vysvetliť tak, že miera jej chamtivosti nemá hranice a je schopná čohokoľvek,“ napísala Ester. Boris Kollár sa k sporom v rodine médiám nevyjadril.

