18. apríl 2022 ELA Zo Slovenska AKTUÁLNE: V nadchádzajúcich hodinách nás opäť zasype sneh! Prekvapenie čaká tieto oblasti Nízke teploty podľa meteorológov predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre vegetáciu.

Začiatok nového týždňa bol v oblastiach severného Slovenska veľmi prekvapivý. Viaceré časti Slovenska sa totiž zobudili do zasneženého rána, ktoré nepriniesli len mierny poprašok. Najviac snehu napadlo pod Tatrami a v oblasti Vysokých Tatier, kde výška novej snehovej pokrývky prekročila aj 5 cm, informuje iMeteo.sk.

Sneženie nás pritom čaká aj v nadchádzajúcich hodinách, pričom to bude aj intenzívnejšie.

Nebezpečný bude predovšetkým utorok, kedy sneh môže prísť nečakane rýchlo a vo väčších množstvách, čo môže spôsobiť problémy.

Pozor na bielu tmu

V noci sa sneženie vyskytne predovšetkým na severe a do rána môže v našich chladných oblastiach napadnúť opäť slušná snehová pokrývka. Ráno sa tak pripravte na severe na poriadne zasnežené cesty, no to najnebezpečnejšie nás čaká počas utorka.

Na viacerých miestach nášho územia sa budú vyskytovať početné prehánky, ktoré zároveň budú aj intenzívne. Na severe stredného a východného Slovenska by sa malo jednať prevažne o sneženie, ktoré však bude nebezpečné.

„Nebezpečné bude predovšetkým tým, že snehové prehánky budú výrazné a oblačnosť mimoriadne premenlivá. Na cestách tak v jednej chvíli môže svietiť slnko, no o pár stoviek metrov ďalej sa môžete náhle dostať do silnej snehovej prehánky s hustým snežením,“ dodáva iMeteo.sk.

Intenzívne snehové prehánky tak môžu byť predovšetkým na cestách veľmi nebezpečné. Numerický modely očakávajú, že by mohlo napadnúť aj okolo 10 cm snehu.

Výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe. Prvostupňová výstraha pred nízkymi teplotami alebo prízemným mrazom platí vo všetkých krajoch okrem Bratislavského a niektorých oblastí severného Slovenska.

Výstraha je predbežne vydaná na utorok od 1.00 do 8.00 h. Teploty môžu klesnúť väčšinou do mínus dvoch až mínus troch stupňov Celzia. V horských dolinách môže byť miestami až mínus päť stupňov Celzia.

Nízke teploty podľa meteorológov predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre vegetáciu.

