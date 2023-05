Zdroj: Facebook.com/Jaro Naď - minister obrany SR , Facebook.com/Robert Fico , TASR/Jaroslav Novák AKTUÁLNE z politiky: Čaputová chystá žalobu na Fica, Naď ŠOKUJE: Voľby budú v prospech Ruska! Politické diskusie v televíziách priniesli v nedeľu (28. 5.) viaceré zaujímavé názory. Prezidentka uviedla, že pripravuje trestné oznámenie na Roberta Fica, ale chce, aby bolo kvalitné. Ešte viac však zaujal exminister obrany Jaroslav Naď. 28. máj 2023 han Politika

28. máj 2023 han Politika AKTUÁLNE z politiky: Čaputová chystá žalobu na Fica, Naď ŠOKUJE: Voľby budú v prospech Ruska! Politické diskusie v televíziách priniesli v nedeľu (28. 5.) viaceré zaujímavé názory. Prezidentka uviedla, že pripravuje trestné oznámenie na Roberta Fica, ale chce, aby bolo kvalitné. Ešte viac však zaujal exminister obrany Jaroslav Naď.

Zuzana Čaputová dúfa, že svoje rozhodnutie kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách, oznámi v rozumnom čase. „Nemám dôvod to odkladať donekonečna aj pre mňa samu. Tá pozícia je náročná, vyčerpávajúca v mimoriadne ťažkom období, čiže musím urobiť zodpovedné rozhodnutie v správnom čase,“ uviedla v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Hlava štátu je zatiaľ po dvoch týždňoch spokojná s vládou odborníkov. Tvrdí, že sa ju s premiérom Ľudovítom Ódorom snažili vyskladať tak, aby mala čo najlepšiu štartovaciu čiaru a najmenšiu záťaž politických útokov. Prezidentka vníma dve roviny pri vyslovení dôvery vláde. Jednou je akceptácia vlády a jej odbornosti a na druhej strane je to politické rozhodnutie.

Má očakávania

Očakáva, že parlament, ktorý odvolal predchádzajúcu vládu, dá vláde odborníkov šancu a bude o vyslovení dôvery vecne rokovať, zoznámi sa s jej programovým vyhlásením a nezaujme k nej a priori odmietavý postoj. „Žiaľ, sú strany, ktoré to takto deklarujú vopred bez vecnej argumentácie,“ podotkla Čaputová.

Prezidentka tvrdí, že ministri poctivo pracujú na programovom vyhlásení vlády a dôrazy dávajú na správne miesta. Ambícia premiéra je konsolidovať veci, napraviť ich a zabezpečiť riadny chod štátu. Táto vláda si podľa nej nejde postaviť „pomníček úspešnosti na šesť mesiacov“, ale uvažuje, ako pripraviť koncepčné zmeny pre vládu, ktorá vzíde z volieb.

V prípade, že by parlamentné voľby vyhral Smer-SD, Čaputová by Roberta Fica poverila zostavovaním vlády. „Prvý dialóg je vždy s človekom, ktorý stranu doviedol do víťazného konca,“ podotkla Čaputová s tým, že ide o ústavnú tradíciu.

Chystá právne kroky

Voči Ficovi pripravuje právne kroky za jeho výroky na jej adresu. Chce, aby to podanie bolo kvalitné a dobre vypracované. Deklarovala, že ho určite podá. „Ak niekto politiku postaví na totálnej deštrukcii, na vyvolaní strachu, len aby získal politické body, tak je to cynické a nezodpovedné, lebo to rozkladá štát,“ poukázala.

Naď a Kaliňák

Najvyšší ústavní činitelia dostali zo zahraničia spravodajskú informáciu o snahe zmanipulovať voľby zo strany Ruska. V relácii Na telo TV Markíza to vyhlásil poslanec Národnej rady SR za mimoparlamentnú stranu Demokrati Jaroslav Naď, podľa ktorého mal konkrétny občan dostať finančnú odmenu na manipuláciu volieb v prospech strany Smer-SD.

Exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) to vylúčil, tvrdenie označil za „bláboly“. Manipulácie volieb sa však obáva tiež, a to pre postupnú elektronizáciu volebných systémov.

„Dostali sme spravodajskú informáciu zo zahraničia, ktorá presne hovorí o osobe, čase a mieste, kedy štátny občan SR bol v Rusku prebrať finančné zdroje v prospech politickej strany Smer-SD na manipuláciu volieb. Keď tu niekto chce manipulovať voľby, chce to Rusko a používa na to svojich trójskych koňov, vrátane politickej strany Smer-SD,“ vyhlásil Naď. Informáciami sa podľa neho zaoberá aj polícia.

Sú to bláboly

Kaliňák podotkol, že Smer nikdy externé peniaze neprijal. „Sú to neuveriteľné bláboly, ktoré od rána do včera rozprávate a nikdy nepoviete konkrétne, vždy len utajený zdroj,“ reagoval. Myslí si však, že voľby by mohli byť zmanipulované zo strany štátnych orgánov.

V tejto súvislosti vyjadril podozrenie z možnej manipulácie referenda o vstupe Slovenska do Európskej únie, ktoré podľa jeho slov „nikto nemá záujem podrobne prešetrovať,“ uviedol.

Naď podotkol, že v tom čase bolo prešetrovanie jeho úlohou, keďže bol ministrom vnútra. Demokrati preto podľa jeho slov podajú na Kaliňáka trestné oznámenie. „Nevenoval som sa tomu, aby nebol spochybnený náš vstup do EÚ,“ reagoval exminister vnútra.

Tvrdenia, že Smer chce zmeniť priamu voľbu prezidenta označil Kaliňák za nezmysel a „pekný predvolebný hoax“. Zdôraznil, že strana vždy kričala po demokratickej súťaži. Podľa Naďa informáciu potvrdili viaceré zdroje zo Smeru, konkretizovať ich odmietol. „Nebudem prezrádzať svoje zdroje,“ povedal.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk