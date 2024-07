26. júl 2024 Zo Slovenska Aký bude VÍKEND? Koniec ochladenia, EXTRÉMNE teplo a návrat BÚROK! Blíži sa víkend a prinesie ďalšiu vlnu extrémnych teplôt. Pozrite si prvú predpoveď.

Slovensko zažíva dni, ktoré priniesli príjemné ochladenie. Na niektorých miestach sa vyskytli aj búrky, no tie neboli príliš nebezpečné. Vo štvrtok dosiahli teploty maximálne +27 °C. Už v piatok sa však všetko začne meniť. Teploty budú stúpať a dostanú sa na úroveň +23 až +29 °C. Tridsiatky tak stále čakať nemôžeme.

Počas víkendu to však príde. Tropické počasie udrie na celé územie Slovenska.

Víkendové horúčavy

„Nad Stredomorím a nad Balkánom by sa mala usadiť tlaková výš. Okolo nej sa začne až z Afriky do Talianska, nad Balkán a aj nad strednú Európu dostávať veľmi teplý tropický vzduch,“ informuje iMeteo.sk s tým, že na Balkáne by mohli teploty stúpnuť až na +40 °C.

A hoci na našom území sa takýto extrém neočakáva, aj tak bude mimoriadne teplo.

V sobotu by sa mali teploty na našom území dostať na hodnoty od +26 do +34 °C.

„V nedeľu bude počasie ešte extrémnejšie. Predpovede avizujú, že pri slnečnom počasí teploty prakticky na celom Slovensku vystúpia nad hranicu +30 °C a na juhu krajiny sa teploty dostanú až nad hranicu +35 °C,“ píše server.

Bacha, prichádzajú búrky!

Nedeľa ráno a dopoludnia by malo priniesť stále relatívne pokojné počasie. Podľa numerických modelov nám však neskôr hrozí nebezpečenstvo.

„To by malo spočívať v podobe postupu ďalšieho studeného frontu. Pred týmto frontom by k nám teda mal vrcholiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch, ktorý sa počas dňa bude prehrievať a labilizovať a následne by do tohto labilného vzduchu mal vstúpiť front,“ upozorňuje iMeteo.sk s tým, že hoci dnes je ešte ťažké presne určiť, čo nastane, no numerický model naznačuje, že front by mal s pravdepodobnosťou 60 až 70 % postúpiť v nedeľu popoludní z oblasti Moravy.

Na fronte by sa mala vytvárať ďalšia vlna pomerne intenzívnych búrok, ktoré by mohli byť sprevádzané prívalovými zrážkami a silným nárazovým vetrom.

„Takéto frontálne búrky sú po horúcich dňoch v letnom období vždy veľmi nebezpečné. V nedeľu popoludní teda predbežne počítajte s tým, že víkend pokazí postupujúci studený front s búrkami, ktoré sa postupne preženú celým územím. Po prechode frontu by malo dôjsť k ďalšiemu ochladeniu, no mesačná predpoveď naznačuje, že v posledných júlových dňoch by sa malo na našom území opäť výraznejšie otepľovať,“ uzavrel server.

