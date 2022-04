Zdroj: pixabay.com Americkým študentom pribudne predmet „TVRDÉ PORNO“: Filmy si pozrú s vyučujúcimi Študenti budú za kredity sledovať filmy pre dospelých. Novinka sa však všetkým nepozdáva. Škola svoj zámer naďalej obhajuje. 28. apríl 2022 Magazín

Vysoké školy naprieč svetom ponúkajú množstvo odborov, kurzov a seminárov. Mnohé sledujú najnovšie trendy, iné sa snažia čo najviac priblížiť svojim poslucháčom i pracovnému trhu, a ďalšie zaostrujú na aktuálne problémy.

Na Westminsterskej vysokej škole v Salt Lake City však pribudne kurz, ktorý ešte nezačal, no už stihol vyvolať búrlivú diskusiu, a to aj mimo akademickej pôdy.

Vysokoškoláci budú v triedach prvýkrát sledovať filmy pre dospelých, a to v rámci kurzu s názvom Tvrdá pornografia. Po jeho absolvovaní si pripíšu rovné tri kredity.

Bude to odpad?

Novinka rozdelila ľudí ma dva tábory a často sa ozývajú tí, ktorým sa to vôbec nepozdáva. „Prehrali ste, keď ste to nazvali formou umenia,“ reagoval na kurz jeden z diskutujúcich na internete. A pridal sa ďalší: „Prepáčte, je to odpad.“

Diskutujúci nevidia problém len vo filme: „Pozerať pornografiu s triedou, to je absolútne nechutné.“

