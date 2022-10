2 Galéria Zdroj: facebook.com/Sonička Motolíková Ani počty, ani gramatika? Volebný plagát miestnych pobavil, bol plný CHÝB Všetci vieme, že chybička sa sem-tam pritrafí. Aby však bol plný chýb plagát, ktorý visel všade v obci - to sa len tak nevidí. 26. október 2022 KAW Správy Komunálne voľby

Na volebných plagátoch či letákoch sme už videli všeličo. Len nedávno Slovákov prekvapil ""pajcnutý" text na volebnom programe Rudolfa Kusého, ktorý kandiduje na primátora Bratislavy. Ďalší prešľap teraz prišiel z obce Rovinka pri hlavnom meste.

Ani počty, ani gramatika

Pri ceste do práce sa ľudia zastavovali pri volebných plagátoch a pučili sa od smiechu. Niežeby kandidáti na starostu obce či poslancov pôsobili nejako komicky. Ľudí zaujala gramatická chyba, ktorú by si zrejme všimol aj piatak na základnej škole.

Hrubicu v množnom čísle v slove nezávislí kandidáti by niekto možno ešte prehliadol, no opakujúce sa číslo pri mene kandidáta, to vyslovene bije do očí. Pod číslom šesť totiž kandidujú do obecného zastupiteľstva rovno dvaja kandidáti.

Pani Soňa plagát odfotila na zastávke autobusu a rovno ho zavesila na sociálnu sieť. To spustilo lavínu komentárov.

Ľudia sa bavia

„Zjavne ani tvorcovia reklamy, ani kandidáti nemajú poňatie o nominatíve plurálu,“ napísala pani Anetta.

„Tiež som si to všimla, no radšej nechcela komentovať, je to na všetkých zastávkach,“ dodala všímavá Andrea.

„1 5 6 6 bude PIN kód niekoho zo zobrazených,“ pridal s niekoľkými emotikonmi svoj názor na pomýlené číselné označenie kandidátov Peter.

Reaguje kandidát

Ozval sa aj jeden z pánov, ktorí sú priamo na plagáte ako kandidáti na poslancov. „Pri tom by som sa opatrnejšie vyjadroval, ako došlo ku chybe a či máme poňatie o nominatíve plurálu. Faktom zostáva, že chyba uzrela svetlo sveta. Nejdem zľahčovať hodnotu verbálneho či formálneho prejavu, ale ľahšie prehltnem gramatickú chybu ako snahu ľudí neprideliť či brzdiť pre obec dotáciu,“ vyjadril sa pod fotografiu plagátu na sociálnej sieti Branislav Bolguš.

Podľa najnovších informácií boli plagáty po upozornení na chybu vymenené. Ľudia v Rovinke sa však zrejme ešte dlho budú baviť na nepodarenom prvom pokuse.

