26. október 2022 Barbara Dallosová Správy Komunálne voľby Voľby lákajú aj tipujúcich: Na niektorých kandidátov padajú TISÍCOVÉ stávky! Slováci sa neboja poriadne zariskovať a na primátorských kandidátov padajú aj niekoľkotisícové stávky. Bookmakeri prezradili viac.

Spojené komunálne voľby sa blížia každým dňom a predvolebné napätie graduje. Po prvý raz si budeme voliť zástupcov do miest aj obcí a zároveň do VÚC. O tom, kto z kandidátov je favoritom, môžu niečo naznačiť aj kurzy stávkových kancelárií. Ako to vidia bookmakeri a na ktorého kandidáta padla v stávke zatiaľ najvyššia suma?

V Nitre natesno

Čo sa týka postu primátora v najväčších slovenských mestách, favoriti sú podľa bookmakerov z Fortuny viac-menej jasní. Jedinú výnimku predstavuje Nitra.

„V Nitre to vyzerá na veľký boj a poradie kandidátov aj kurzy sme už niekoľkokrát menili. Naši tipujúci však najviac veria trojici Marek Hattas, Igor Kršiak a Pavol Obertáš. Momentálne druhý Igor Kršiak sa mohol ako prvý pochváliť aj najvyššou stávkou v tomto súboji – na jeho víťazstvo si tipujúci stavil až 250 eur,“ vysvetľuje Juraj Zvonár, riaditeľ oddelenia bookmakingu z Fortuny.

Vallo s náskokom

Tradične sa značná pozornosť venuje súboju o hlavné mesto, v ktorom sa stretne súčasný primátor Matúš Vallo a niekoľkonásobný starosta mestskej časti Nové Mesto Rudolf Kusý. Hoci Rudolf Kusý podľa medializovaných informácií investuje do masívnej reklamnej kampane, vo Fortune zatiaľ ostáva na druhom mieste s kurzom 2,9.

„Podľa našich odhadov zvíťazí Matúš Vallo. Tento názor majú aj naši tipujúci, ktorí sa svojimi stávkami vyjadrujú v prospech súčasného primátora. Až 70 percent z nich verí Matúšovi Vallovi,“ konštatuje Juraj Zvonár.

Najvyššia stávka

Pre stávkarov sú zatiaľ najatraktívnejšie volebné súboje v Bratislave a v Košiciach. Tesne za sebou potom nasledujú Nitra a Trnava.

Najvyššia podaná stávka je, tak ako aj minulé voľby, na Matúša Valla. „Najvyššia stávka na jeho výhru je vo Fortune v hodnote 2 000 eur. Na porovnanie, najvyššia stávka na Rudolfa Kusého predstavuje momentálne 600 eur. Na ostatných kandidátov na bratislavského primátora vrátane Martina Jakubca nestavil nikto,“ hovorí Juraj Zvonár.

Tisícové stávky však padali aj na kandidátov v iných mestách. „Na košického favorita Jaroslava Polačeka sme zaznamenali stávku v hodnote 1 800 eur. Najvyššia stávka na jeho konkurenta Milana Lesňáka je 500 eur,“ uzatvára Zvonár.

