25. jún 2021 Zo zahraničia APOKALYPSA na Morave: Po ničivom tornáde hlásia minimálne tri obete Silné búrky a tornádo spôsobili na Južnej Morave poriadnu spúšť. Záchranári už evidujú prvé obete na životoch.

Najmenej tri osoby zomreli v spojitosti so silnými búrkami, ktoré vo štvrtok večer zasiahli oblasť južnej Moravy. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na piatkové oznámenie záchranárov.

Hovorkyňa záchranárov z Juhomoravského kraja Michaela Bothová potvrdila, že zaznamenali tri obete na životoch.

Záchranári na južnej Morave v spojitosti so štvrtkovými silnými búrkami zaznamenali okolo 200 zranených osôb. Obce hlásia poškodenie stoviek domov.

K silným búrkam sa v okrese Hodonín a Břeclav pravdepodobne pridalo i tornádo, píšu Novinky.cz.

Jeho sila podľa odhadov dosiahla stupeň tri až štyri, čo predstavuje rýchlosť presahujúcu 300 kilometrov za hodinu.

Podľa portálu iMeteo.sk sa má jednať o najsilnejšie tornádo od vzniku Československa.

Obce hlásia poškodenie stoviek domov, informovala v piatok spravodajská televízia ČT 24.

Riaditeľ nemocnice v Hodoníne Antonín Tesařík pre ČT 24 povedal, že v nemocnici zomrela jedna osoba a desiatky ďalších boli privezené na ošetrenie. Celkovo ich podľa Tesaříka mohlo byť až 200.

Nemocnica v meste Břeclav prijala viac než 50 zranených.

Okamžitá pomoc

Český premiér Andrej Babiš chce v piatok popoludní navštíviť oblasť na južnej Morave, ktorú vo štvrtok večer zasiahli ničivé búrky a tornádo.

Premiér takisto nevylúčil mimoriadne zasadnutie vlády ČR v prípade, ak by bolo potrebné rozhodnúť o uvoľnení peňazí pre postihnuté obce.

Babiš vo štvrtok v noci na Twitteri oznámil, že sa pre nepriaznivé počasie nemôže vrátiť z Bruselu.

Premiér podľa svojich slov požiadal vicepremiérku Alenu Schillerovú, aby bola k dispozícii hajtmanovi Juhomoravského kraja Janovi Grolichovi v súvislosti s okamžitou pomocou vlády pre zasiahnutých občanov a ich rodiny.

Česká vláda podľa Schillerovej pre Juhomoravský kraj okamžite uvoľňuje desať miliónov českých korún, píše spravodajský server iDnes.cz.

Seniori v ohrození

V oblasti Hodonína zrejme vo štvrtok večer zaznamenali aj tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Ak sa to potvrdí, išlo by o prvé tornádo v ČR od mája 2018.

Hasiči v okresoch Břeclav a Hodonín na juhovýchode ČR vyhlásili mimoriadnu udalosť tretieho stupňa.

Najviac postihnutými obcami sú podľa Grolicha Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice.

V samotnom meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, v ktorom utrpelo zranenia viacero dôchodcov.

