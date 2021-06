Zdroj: Facebook.com/Jaroslav Malý Tornádo v ČR: Pod STOVKAMI zavalených domov môžu byť ľudia, z Moravy hlásia obete! Časť Česka zasiahla katastrofa! Na južnú Moravu sa presúvajú všetky jednotky integrovaného záchranného systému z iných oblastí vrátane záchranných útvarov. Dnes o 23:07 Zo zahraničia

Dnes o 23:07 Zo zahraničia Tornádo v ČR: Pod STOVKAMI zavalených domov môžu byť ľudia, z Moravy hlásia obete! Časť Česka zasiahla katastrofa! Na južnú Moravu sa presúvajú všetky jednotky integrovaného záchranného systému z iných oblastí vrátane záchranných útvarov.

Zdroj: Facebook.com/Jaroslav Malý

Nemocnica v Hodoníne hlási desiatky zranených v súvislosti so silnými búrkami a prívalovými dažďami, ktoré vo štvrtok večer zasiahli predovšetkým južnú Moravu. Z postihnutých obcí hlásia stovky poškodených domov, informovala televízia ČT24.

Aktualizované 23:05 Podľa záchranárov si búrky na južnej Morave vyžiadali aj obete, presný počet zatiaľ nevedia. Desiatky ľudí utrpeli zranenia, pôvodne sa hovorilo o 150. Najviac postihnutými obcami sú Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice.

„Povolávame ďalšiu pomoc, pomáha nám armáda, susedia z Rakúska, Slovenska,“ uviedla v Českej televízii hovorkyňa juhomoravskej záchrannej služby Michaela Bothová, informujú novinky.cz.

Varovanie pre tamojších obyvateľov

Juhomoravskí hasiči, ktorí evidujú stovky udalostí a sú preťažení, vyhlásili udalosť tretieho stupňa v okresoch Břeclav a Hodonín a varovali obyvateľov, aby nevychádzali na ulice.

Článok pokračuje pod videom!

Zdroj: Facebook.com/Juwa1704

Môžu byť zavalení ľudia!

Na južnú Moravu sa presúvajú všetky jednotky integrovaného záchranného systému z iných oblastí ČR vrátane záchranných útvarov, oznámil minister vnútra ČR Jan Hamáček.

Búrky obmedzili aj verejnú autobusovú a vlakovú dopravu. Z oblasti hlásia množstvo strhnutých striech a v niektorých poškodených objektoch sa môžu nachádzať aj zavalení ľudia.

Pol obce zrovnanej so zemou

V oblasti Hodonína zrejme vo štvrtok večer zaznamenali aj tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Ak sa to potvrdí, išlo by o prvé tornádo v ČR od mája 2018. Veľké škody sú hlásené aj z obce Lužice.

V samotnom meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, v ktorom utrpelo zranenia viacero dôchodcov.

‼️Jihem Moravy se podle meteorologů s největší pravděpodobností prohnalo tornádo. Lidé ho zachytili na fotografiích. Poslední bylo v ČR v roce 2018. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Hlášeny jsou obrovské škody. Takto po bouři vypadá Lužice na Hodonínsku⤵️ pic.twitter.com/dA0GwSBjt6 — CT24zive (@CT24zive) June 24, 2021

3 Galéria

Zdroj: Facebook.com/Jaroslav Malý

Zdroj: TASR