Bašternák čelí ďalšej obžalobe z daňových podvodov. Tentoraz ide o byty vo Five Star Residence

Podnikateľ mal zatajiť uskutočnený zdaniteľný obchod spočívajúci v prevode bytov v bytovom komplexe Five Star Residence, kde skrátil DPH vo výške 200-tisíc eur.

Zdroj: TASR

Právoplatne odsúdený podnikateľ Ladislav Bašternák je obžalovaný v ďalšej kauze, tentoraz týkajúcej sa krátenia daní v súvislosti s prevodom bytov vo Five Star Residence v Bratislave. Potvrdil to hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. Upozornil na to portál noviny.sk.

„V uvedenej veci neboli obvinené žiadne iné osoby,“ uviedol Slivka.

Daňové podvody

Obvinenie voči podnikateľovi bolo vznesené vlani v apríli. Podnikateľ mal v mene spoločnosti podať na Daňovom úrade Bratislava daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH) za zdaňovacie obdobie február 2013. Podľa polície však zatajil uskutočnený zdaniteľný obchod spočívajúci v prevode nehnuteľností – bytov nachádzajúcich sa v bytovom komplexe Five Star Residence, kde skrátil DPH vo výške 200-tisíc eur.

Ladislava Bašternáka právoplatne odsúdil Krajský súd v Bratislave (KS) v kauze neodvedenia dane a poistného na nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody.

