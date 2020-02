23. február 2020 Správy Zo Slovenska Besnivé počasie! Slovensko zasiahne VÍCHRICA Yulia, nárazy vetra presiahnu 100 km/h

Európu čaká ďalšie bičovanie vetra a nepriaznivého počasia. K nášmu územiu mieri silný vietor.

Zdroj: TASR

Počasie v Atlantiku a v Európe je mimoriadne búrlivé. Môže za to časté a pomerne rýchle prehlbovanie tlakových útvarov nad Atlantikom, ktoré následne postupujú nad Európu a prinášajú zrážky a silný vietor, informuje portál iMeteo.sk.

Silný vietor zasiahne opäť región strednej Európy. V rámci tejto rozsiahlej tlakovej níže sa tak malo sformovať a prehĺbiť nové jadro tlakovej níže nad Severným morom, ktoré zajtra postúpi nad Nemecko a následne bude tlaková níž postupovať nad Poľsko.

Pôvodne bolo uvažované s tým, že pôjde o súčasť níže Xanthippe a dostane len ďalšie číslo. Inštitút pre meteorológiu v Berlíne rozhodol, že prehlbovanie tejto tlakovej níže bude natoľko výrazné, že dostane samostatné meno. To ďalšie v zozname mien je Yulia.

Naďalej platí, že vietor začne na našom území silnieť v nedeľu cez deň, najsilnejšie nárazy vetra prídu v nedeľu večer a silný vietor sa preženie celým Slovenskom v noci na pondelok.

Nárazy vetra budú dosahovať rýchlosť 60 až 80 km/h a na západe územia až okolo 100 km/h. Silný vietor bude fúkať aj na hrebeňoch hôr.

„Na našom území zosilnie vietor najmä na severe a vo Východoslovenskej nížine. Vietor bude dosahovať nárazy maximálne do 75 km/h (cca 20 m/s). Vietor začne naberať na svojej sile v nedeľu ráno a až tu sa stane nebezpečným. Najnebezpečnejší vietor však dorazí v nedeľu večer,“ dodáva iMeteo.sk.

Najsilnejší vietor na našom území sa očakáva v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Trnava, Galanta, Nitra a Dunajská Streda, kde by nárazy mohli prekonať rýchlosť až 100 km/h.

Očakávajte nárazy vetra na celom území až do 70 km/h, pričom na horách až do 100 km/h. Najveternejšie bude, samozrejme, vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Tu môžu poryvy vetra dosahovať rýchlosť až silu orkánu do 140 km/h.

Najveternejšie bude v noci na pondelok. Na celom území bude fúkať od nedeľňajšieho večera až do pondelkového rána, pričom silu vetra najviac pocítime medzi 22:00 až 03:00.

Zdroj: iMeteo.sk

