Zdroj: TASR/AP Biden potvrdil obvinenia z GENOCÍDY voči Putinovi, jeho slová ocenil i Zelenskyj Biden tak potvrdil, svoje predchádzajúce vyjadrenia, podľa ktorých sa ruský prezident voči Ukrajine dopúšťa genocídy. 13. apríl 2022 Zo zahraničia

13. apríl 2022 Zo zahraničia Biden potvrdil obvinenia z GENOCÍDY voči Putinovi, jeho slová ocenil i Zelenskyj Biden tak potvrdil, svoje predchádzajúce vyjadrenia, podľa ktorých sa ruský prezident voči Ukrajine dopúšťa genocídy.

Zdroj: TASR/AP

Americký prezident Joe Biden v noci na stredu vyhlásil, že vojna, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, sa rovná „genocíde“ a ruský prezident Vladimir Putin sa pokúša „vymazať čo i len myšlienku byť Ukrajincom“. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.

Je to čoraz jasnejšie

Biden tak potvrdil, svoje predchádzajúce vyjadrenia, podľa ktorých sa ruský prezident voči Ukrajine dopúšťa genocídy.

„Áno, nazval som to genocídou,“ povedal reportérom krátko pred nástupom na palubu lietadla Air Force One, ktorým sa z amerického štátu Iowa vrátil do Washingtonu.

„Je to čoraz jasnejšie, že Putin sa pokúša vymazať čo i len myšlienku byť Ukrajincom,“ do­dal.

Ako ďalej podotkol, bude na právnikoch, aby rozhodli, či počínanie Ruska na Ukrajine splnilo medzinárodný štandard pre genocídu, „mne sa to však tak určite zdá“.

„Doslova prichádzajú ďalšie dôkazy o hrozných veciach, ktoré spravili Rusi na Ukrajine, a dozvieme sa viac a viac o devastácii; nechajme právnikov, aby na medzinárodnej úrovni rozhodli, či sa to tak kvalifikuje,“ uviedol ďalej Biden, ktorý krátko predtým počas svojho prejavu o cenách pohonných hmôt v Iowe naznačil, že sa Putin na Ukrajine dopúšťa genocídy, podrobnosti však vtedy neuviedol.

Pravdivé slová…

Bidenove vyjadrenia na sociálnej sieti Twitter ocenil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, informuje stanica BBC. „Pravdivé slová… Nazvať veci ich pravými menami je nevyhnutné, aby sme sa vzopreli zlu,“ napísal.

Prezident USA predtým v súvislosti s krokmi Ruska na Ukrajine hovoril o „vojnových zločinoch“, pripomína AFP. Bývalí americkí lídri sa často vyhýbali oficiálnemu označeniu smrtiacich kampaní, ako je napríklad ruská vojna na Ukrajine, za genocídu, pre záväzok vyplývajúci z medzinárodného dohovoru o genocíde, podotýka AFP.

Ten vyžaduje, aby signatárske krajiny zasiahli, v prípade, že je genocída oficiálne identifikovaná. Tento záväzok sa tiež považoval za dôvod, ktorý exprezidentovi Billovi Clintonovi bránil vyhlásiť za genocídu napríklad vyvraždenie 800-tisíc etnických Tutsiov v Rwande v roku 1994.

Zdroj: TASR