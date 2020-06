Dnes o 13:00 Marek Kravjar Správy Zo Slovenska BITKA V PARLAMENTE! Jožo Pročko škrtil smeráka Blahu, VIDEO

Ako zo zlého filmu. V parlamentnom bufete sa vraj pobili poslanci Blaha (Smer-SD) a Pročko z OĽaNO, ktorý tvrdí, že Fico bol v rokovacej sále opitý.

„V parlamentnom bufete ma práve fyzicky napadol poslanec Pročko,“ napísal poslanec Ľuboš Blaha na svoj profil na sociálnej sieti.

„Chytil ma rukami za krk, škrtil ma a zúrivo so mnou lomcoval, kým nezasiahol čašník,“ vylial si srdce na Facebooku poslanec, ktorý následne poslanca/zabávača označil za „kompletne zmyslov zbaveného“.

„Ten človek je reálny agresívny psychopat, nevie sa ovládať, spory rieši násilím ako nejaký mafián z 90. rokov,“ píše a dodáva, že on agresiu neopätoval, pretože vraj spory násilím nerieši.

Sľúbil, že na Pročka podáva trestné oznámenie, a že sa práve nachádza u lekára.

Nadával mi do kktov… a opitý Fico

Poslanec za Obyčajných, niekdajšia televízna hviezda Jožo Pročko svoje počínanie vysvetľuje.

Vo svojom videu vraví, že do rokovacej sály prišiel opitý ako poslanec Fico, tak aj jeho stranícky kolega Ľubomír Vážny a dali si dole rúško. Na znak „solidárnosti“ si dal dole rúško aj poslanec Blaha.

„Ja som dal procedurálny návrh, aby boli v pohotovosti záchranné zložky, pretože Fico aj Vážny boli zjavne opití, tak aby sa im nič nestalo, keďže obaja majú vážne zdravotné problémy,“ upozorňuje poslanec.

„Blaha počas rozpravy mi nadával do kkt a opíc. Keď som mu povedal, že si to neželám, tak mi povedal, že: ty chudák, ty ani nevieš, kto ti trtká ženu,“ vraví Pročko na Facebooku a vysvetľuje, že keď Blahu stretol v parlamentnom bufete, opýtal sa ho: „Teraz mi to povedzte, ešte raz!“

Podľa jeho slov Blaha „začal vrieskať: Pročko ma napadol! Poviem vám, radosť stretnúť tohoto pána.“

K napadnutiu Blahu ale vraj dôjsť nemalo a ako tvrdí Pročko, v Smere sú poriadne nervózni, keďže im dal zbohom ich najdôveryhodnejší člen, Peter Pellegrini. Ten dnes oznámil, že založí novú stranu.

