18. máj 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska Bizarná krádež v Trnave valcuje internet: Zakladateľovi HAKA zmizlo auto, TU ho našiel! Prežíval naozaj krušné chvíle v trnavskej garáži. Svoj zážitok takto opísal na internete!

Krušné chvíle nezažívajú len „bežní“ majitelia áut naprieč Slovenskom, ale aj tí, ktorí bojujú proti dlhoprstým zlodejom.

V týchto dňoch koluje na internete „spoveď“ zakladateľa združenia HAKA Štefana Farkaša, ktorý zaparkoval v garáži trnavského nákupného strediska.

Š. Farkaš po nákupoch zažil šok! Jeho príbeh sa stal hneď virálnym.

No jeho úprimná spoveď spustila aj lavínu reakcií. Mnoho vodičov priznalo, že „v koži Farkaša už boli“.

Tlak na maximum

„Dnes po prvýkrát som zistil, aké to je byť okradnutý! Nikto by sa mi krvi nedorezal. Kupoval som krpcovi bicykel. Dám ho do kufra, a vravím si, že si idem ešte kúpiť vodu,“ začína opisovať na Facebooku svoj „zážitok“ v Trnave.

Po príchode na parkovisko sa začala najhoršia mora každého majiteľa štvorkolesového miláčika. „Prídem na miesto, kde som zaparkoval. Auto nikde. Zostalo iba prázdne miesto a billboard pred ktorým som parkoval. Zmocnila sa ma panika. To čo je? Toto nie je možné.“

„Obzerám sa všade okolo, či si zo mňa niekto nerobí srandu. Volám 158, ide predsa o čas,“ opisuje.

Aká HAKA?

Predstavil sa menom a nahlásil, že mu ukradli auto. Následne sa ho snažil opísať. Také ťažké to ani nemalo byť. Mýlil sa.

,,Nálepky HAKA všade," opisuje svoje auto. Dispečer na druhej strane mu však nerozumel. Opakovala sa tá istá otázka: Čo s tým má HAKA?

„Hovorím, auto je HAKA, a ja tiež z HAKA. Operačný… vám ukradli auto? To bude hanba. Ok, posielam hliadku," opisuje takto spoločnú komunikáciu.

Poďakoval a začal behať po garáži ako blázon. Niečo sa mu totiž nezdalo.

Zrada

„Vravím si, kde je tá ručná myčka, čo tu bola? Auto ukradnúť mohli, no tu myčku určite nie.“ A začal šípiť zradu.

„Idem do výťahu a skúšam ísť o poschodie vyššie. Na chlp rovnaké parkovisko, miesto aj billboard. Tu už moje auto je, a mňa opäť oblial studený pot. Ihneď volám na 158 a odvolávam hliadku.“

Štefan dispečerovi následne vysvetlil, že auto našiel v garáži o poschodie vyššie. Dnes prezrádza, že takéto niečo sa mu nikdy nestalo. „Dostal som skoro infarkt.“ Táto príhoda ho podľa vlastných slov však dobre vycvičila.

