BABRÁCTVO vlády nás vyradilo z hry! Môže za to chaos v očkovacích potvrdeniach

Každý zaočkovaný človek na Slovensku dostane iný doklad o vakcinácii. Niektoré serióznejšie majú aj QR kód, ale mnohé sú len obyčajným papierom, ktorý by si hocikto napísal a vytlačil aj sám na domácej tlačiarni. Nečudo, že okolité krajiny takéto amatérske dokumenty neuznávajú a Slovensko vypadlo z dôležitej medzinárodnej dohody.

Sme mimo hry

Na Slovensku sa očkuje už od začiatku roka a vždy sa vedelo, že práve vakcinácia bude dôležitou podmiekou pre voľné cestovanie po celom svete. Napriek tomu slovenská vláda nedokázala do dnešného dňa vyriešiť, aby vakcinačné centrá vydávali jednotné a oficiálne potvrdenia o očkovaní, ktoré by boli platné aj za hranicami Slovenska.

Naši susedia sú na tom oveľa lepšie. Ich očkovacie preukazy sú oficiálne a majú aj ochranné prvky. Preto sa Česi, Poliaci, Maďari, Rakúšania a Nemci dohodli, že si ich budú navzájom uznávať. Slovensko z tejto dohody vypadlo.

Nečudo, veď ťažko by niekto v zahraničí mohol uznávať nejednotné papiere, ktoré sú len v slovenčine a chýbajú im akékoľvek ochranné prvky. Do redakcie sa nám ozvali niektorí ľudia, ktorým vraj potvrdenie o očkovaní vo vakcinačnom centre dokonca odmietli aj podpísať. To potvrdzuje aj europoslanec Michal Šimečka (PS).

„Naši občania dostávajú chaotickú zmes desiatok rôznych potvrdení. Chýba anglický preklad, líši sa formát, aj rozsah údajov, na niektorých miestach dokonca odmietajú dať pečiatku a podpis,“ uvádza M. Šimečka na Facebooku.

Problém priznal aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok minulý týždeň po stretnutí šéfov diplomacií stredoeruópskych krajín v Bratislave. „Najprv musíme zabezpečiť, aby Slovensko vydávalo národné očkovacie certifikáty v jednotnej podobe,“ uviedol I. Korčok na tlačovke.

Ako z kaše von?

Pre dovolenkárov je to veľký problém. Bez riadneho potvrdenia o očkovaní prichádzajú o mnohé výhody v zahraničí a pred cestou sa musia dať otestovať.

Ministerstvo zdravotníctva sľubuje, že aj Slovensko bude mať riadny vakcinačný pas v súlade s európskymi štandardami od 26. júna. Lenže to nie je riešenie pre ľudí, ktorí potrebujú vycestovať do zahraničia už skôr. Mnohí dokonca pochybujú, či vakcinačné pasy vôbec budú fungovať v sľúbenom termíne.

„Keď vidím, aký problém je vytvoriť obyčajný jednotný papierový formulár, veľkou dôverou ma to nenapĺňa… cítim sa znepokojene,“ komentuje europoslanec Šimečka.

Slovenskí dovolenkári sa teda snažia vynájsť, ako sa dá. Niektorí si očkovacie preukazy nechávajú oficiálne preložiť do angličtiny a overiť u notára, čo je však finančne i časovo veľmi náročné. Nemajú tiež istotu, či im takýto dokument v zahraničí uznajú.

Medzinárodný očkovací preukaz

Lepším riešením je vybaviť si Medzinárodný očkovací preukaz, čo je oficiálny papierový doklad, ktorý sa vydáva už dlhé roky. Poznajú ho najmä cestovatelia do exotických krajín, kde človek musí byť povinne zaočkovaný napríklad proti žltej horúčke alebo meningokovej meningitíde.

Do Medzinárodného očkovacieho preukazu je možné zapísať aj očkovanie proti Covid-19. Ale pozor! Tento zápis odmietajú vykonať vo vakcinačných centrách, čo potvrdzuje aj stránka Bratislavského kraja. Urobiť by to vraj mali obvodní lekári, ale tí sa tomu bránia.

Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) Monika Palušková pre TASR uviedla, že tento zápis by mal urobiť výlučne zdravotný pracovník, ktorý vakcínu podal a nie je možné túto povinnosť preniesť na niekoho iného. To znamená, že loptičku vracia späť do vakcinačných centier.

Táto kompetencia však vo všeobecnosti patrí ambulanciám cestovnej medicíny. Podľa zistení Dnes24 sa jej ani nebránia. V Bratislave je to napríklad Inštitút očkovania a cestovnej medicíny. Človek si musí telefonicky dohodnúť termín, kedy prinesie potvrdenia o podaní obidvoch dávok očkovacej látky. Po zaplatení poplatku 18 eur dostane Medzinárodný očkovací preukaz s potvrdením o vakcinácii proti Covid-19.

