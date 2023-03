5 Galéria Zdroj: facebook.com/Dopravne Info SR FOTO: Diaľnica sa po nehode zmenila na TRHOVISKO: Podávali sa rezne aj VÍNO! Prejavila sa aj súdržnosť Slovákov, disciplinovane vytvorili uličku záchrany. A to nebolo všetko, podávalo sa jedlo aj nápoje! 23. marec 2023 KAW Rôzne

23. marec 2023 KAW Rôzne FOTO: Diaľnica sa po nehode zmenila na TRHOVISKO: Podávali sa rezne aj VÍNO! Prejavila sa aj súdržnosť Slovákov, disciplinovane vytvorili uličku záchrany. A to nebolo všetko, podávalo sa jedlo aj nápoje!

Zaujímavo to vyzeralo včera na D1 po nehode kamióna, ktorý sa tam prevrátil. Tým, že polícia úplne uzatvorila diaľnicu v smere do Bratislavy, ľudia tam na dlhý čas uviazli a krátili si chvíle, ako sa len dalo. Dokumentuje to aj fotografia, ktorú od fanúšika dostala stránka Dopravné info SR.

Víno a rezne

Niektorí čakajúci korzovali pomedzi autá, rozprávali sa, iní sa opaľovali.

Prejavila sa aj súdržnosť Slovákov, keď niekto vytiahol víno. Ďalší sa pridal a hladným ponúkal rezne.

„Dnes na D1 som mal pocit, že som na námestí, pán kričal, kto si da víno?, ďalší rezneee? Ale musím pochváliť Slovákov, vytvorila sa záchranárska ulička,“ napísal na sociálnu sieť muž, ktorý bol na mieste.

Prevrátený kamión

V stredu 22. 3. po 13.00 hod. sa na diaľnici D1 smerom do Bratislavy, na kilometri 31, prevrátil kamión. Blokované boli všetky tri jazdné pruhy, kamión zároveň zasahoval aj do ľavého jazdného pruhu v protismere. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„K zraneniu osôb nedošlo. Alkohol u vodiča vykonanou dychovou skúškou zistený nebol. Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania,“ približuje polícia.

Polícia dopravu v smere do Bratislavy po nehode odkláňala cez Voderady. V opačnom smere, teda z Bratislavy do Trnavy, odporúčala využiť cestu cez Senec. Vodičov zároveň žiada, aby rešpektovali pokyny dopravných policajtov. Časť diaľnice bola uzavretá až do večerných hodín.

