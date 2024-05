BLÁZNIVÝ incident v oblakoch: Po palube lietadla pobehoval NAHÝ muž!

Let austrálskej spoločnosti Virgin Australia z Perthu do Melbourne narušil incident. Informoval o tom server novinky.cz s odvolaním sa na The Guardian.

Let, ktorý bežne trvá tri a pol hodiny, museli po hodine prerušiť a vrátiť sa späť. "Bezpečnosť našich zákazníkov a posádky je našou najvyššou prioritou a zasiahnutým hosťom sa úprimne ospravedlňujeme,“ povedal hovorca spoločnosti.

Viac detailov prezradila austrálska polícia. „Strážnici zadržali muža po tom, čo údajne za letu prebehol nahý lietadlom a zrazil na podlahu člena posádky,“ uviedla.

Jeden z cestujúcich prezradil, že po približne hodine letu začul, ako niekto pobehuje po uličke medzi sedadlami. „Ten chlap na sebe nemal žiadne oblečenie a jednoducho upaľoval ku kokpitu,“ opísal udalosti na palube lietadla.

Svedok sa najprv vydesil, že môže ísť o teroristický útok. „Najprv si poviete, panebože, mohol by to byť útok. Je vážne znepokojujúce byť v takejto situácii v lietadle. Jeden dobrodinec, taký veľký chlap v biznis triede, okamžite vyskočil, aby zasiahol, a potom sa zdvihli ďalší dvaja chlapi a zrazili naháča na zem,“ dodal.

Mužovi podľa ďalšieho cestujúceho „z ničoho nič preskočilo a začal po lietadle pobehovať tam a späť a mlátiť na dvere kokpitu.“

Naháča po incidente spútali a premiestnili do zadnej časti lietadla. Po pristátí si ho prevzala polícia. Pred súd by sa mal postaviť v júni.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

A man has been arrested by air marshals after allegedly running naked down the aisle of a Virgin Australia flight from Perth to Melbourne. 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/Rz0F3KbLNs #7NEWS pic.twitter.com/QBJktgRSi1