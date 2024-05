25. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia BIZARNÁ kampaň v Česku: V eurovoľbách kandidujú aj MIMOZEMŠŤANIA! VIDEO Do europarlamentu v Česku kandiduje aj kontroverzná strana. Jej líder navštevuje diskusie v kostýme mimozemšťana.

Eurovoľby sa blížia a kampaň vrcholí. Asi najbizarnejšia prebieha v susednom Česku. Medzi stranami, ktoré kandidujú, je aj totiž jedna s názvom „Ano lepší EU s mimozemšťany“.

Hoci názov strany môže vyznievať satiricky, líder kandidátky Tomáš Franěk tvrdí, že si z volieb rozhodne srandu robiť nechcú. A prečo si zvolili práve mimozemšťanov? Pre seznamspravy.sk uviedol, že slovo mimozemšťania má značiť to, že kandidáti hnutia majú nadhľad nad problémami, ktoré trápia Európu.

Sľuby a kostým mimozemšťana

Tomáš Franěk pre ČT24 vymenoval tri najdôležitejšie témy v nadchádzajúcich eurovoľbách: „Jednoznačne je to ukončenie tejto šialenej vojny, s tým spojenej drahoty, a čo sa týka migrácie, tam treba riešiť túto vec.“

Nezostalo to však iba pri kontroverznom názve. Líder kandidátky navštevuje diskusné relácie v kostýme zeleného mimozemšťana!

V debate na obrazovkách ČT24 sľuboval, že zastavia vojnu na Ukrajine a ukončia drahotu. „Zatiaľ čo politici sa hádajú sprava doľava, zľava doprava, my Mimozemšťania máme nadhľad. Táto vojna raz skončí a skončí pri rokovacom stole. Ak získame mandáty europoslancov, urobíme všetko pre to, aby to bolo čo najskôr. Zastavíme vojnu a tým aj zbytočnú drahotu. Príďte k voľbám a príďte všetci,“ vyzýva kontroverzná strana na svojom webe.

Strana kocúrov?

Aby toho nebolo málo, v Česku kandiduje aj strana „Mourek“. V logu má kocúra a ich sloganom je „O fúz lepšia EÚ, o dosť lepšie Česko“.

Podľa seznamspravy.cz všetko pôvodne začalo ako satirická stránka na Facebooku. Tam upozorňovala na problémy v Prahe 8. V roku 2022 založila politickú stranu. V posledných komunálnych voľbách síce v Prahe 8 neuspela, no v mestskej časti Vinoř získala dva zastupiteľské pos­ty.

"Sme reálna politická strana, chceme mať vplyv. V žiadnom prípade sa nejedná o čistú satiru. Komunikujeme týmto spôsobom, pretože ako malá strana potrebujeme byť vidieť. Tradičný spôsob komunikácie by v našom prípade nefungoval. Satirický je iba obal, tá náplň je myslená úplne vážne,“ povedal predseda strany Petr Špringr.

Ak by získala mandát v europarlamente, chcela by sa zamerať na oblasť ekológie, dopravy, energetiky alebo migrácie. Na webe o sebe Mourek píše ako o politickej strane „pre ľudí aj mačky s otvorenou mysľou“.

