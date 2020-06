30. jún 2020 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Blíži sa ďalšia pandémia? Vedci objavili nový druh infekčnej choroby!

Ešte sme sa nezbavili koronavírusu a už hrozí ďalšia pohroma? Vedci v Číne objavili nový druh prasacej chrípky, ktorý je schopný spôsobiť pandémiu u ľudí.

Zdroj: TASR

Vyplýva to zo štúdie zverejnenej v pondelok v americkom vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), píše agentúra AFP.

Vírus má aj meno

Nový druh tejto nákazlivej choroby pomenovaný G4 pochádza z kmeňa H1N1, ktorý spôsobil pandémiu v roku 2009. „Má všetky hlavné znaky toho, že sa dokáže vo veľkej miere prispôsobiť na infikovanie ľudí,“ uvádzajú autori štúdie pôsobiaci na čínskych univerzitách a v Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC).

História choroby

V rokoch 2011–2018 tamojší výskumníci odobrali 30-tisíc výterov z nosa ošípaných na bitúnkoch v desiatich čínskych provinciách a vo veterinárnej nemocnici, čo im umožnilo izolovať až 179 rôznych vírusov prasacej chrípky. Väčšinu z nich tvoril nový vírus, ktorý prevažuje u ošípaných od roku 2016. Výskumníci následne vykonali rozličné experimenty vrátane pokusov na fretkách, ktoré sa často používajú na štúdie týkajúce sa chrípky, keďže zažívajú podobné symptómy tohto ochorenia ako ľudia – horúčku, kašeľ a kýchanie.

Pozor, je infekčná!

Zistilo sa, že prasacia chrípka typu G4 je vysoko infekčná, v ľudských bunkách sa duplikuje a pri fretkách spôsobovala závažnejšie príznaky než iné vírusy. Testy ukázali aj to, že akákoľvek imunita, ktorú ľudia nadobudnú na základe prekonania sezónnej chrípky, im ochranu voči G4 nezabezpečí. Krvné testy, ktoré monitorovali protilátky u ľudí vystavených tomuto vírusu, ukázali, že týmto druhom prasacej chrípky sa nakazilo 10,4 percenta zamestnancov pracujúcich s ošípanými.

Hrozí aj prenos na človeka?

Vírus sa teda preniesol zo zvierat na ľudí – avšak doteraz neexistujú nijaké dôkazy o tom, že sa dokáže prenášať aj z človeka na človeka. „Existuje obava, že ľudia nakazení vírusom G4 napomôžu tomu, že ľudia sa na vírus adaptujú, čo zvýši riziko vzniku ľudskej pandémie,“ napísali vedci.

Zdroj: TASR