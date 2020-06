30. jún 2020 ELA Magazín Cestovanie Dôjde na Matovičove slová? Slovinsko možno vyškrtne Chorvátsko zo zoznamu bezpečných krajín

Počet prípadov nákazy v Chorvátsku opäť rastie od polovice júna. Bude táto dovolenková destinácia na zozname zakázaných?

Slovinsko vyradí Chorvátsko zo zoznamu bezpečných krajín v prípade, ak tam počet ľudí nakazených koronavírusom prekročí priemer desať na 100-tisíc obyvateľov. Oznámil to v pondelok hovorca slovinského krízového štábu pre koronavírus Jelko Kačin, ktorého citovala agentúra STA.

Vysoký nárast

Počet prípadov nákazy v Chorvátsku opäť rastie od polovice júna. Minulý štvrtok úrady zaznamenali denný nárast o 95 infikovaných, čo je najviac od 1. apríla. Chorvátsky inštitút verejného zdravia potvrdil v pondelok ďalších 67 prípadov.

Chorváti začali epidemiologické opatrenia uvoľňovať na konci apríla. V uplynulých dňoch však ministerstvo zdravotníctva začalo niektoré opatrenia, ako je povinné nosenie rúšok, opäť sprísňovať, uvádza agentúra TASS.

Slovinsko zaznamenalo za nedeľu štyri nové prípady nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 300 ľudí. V nemocnici je s chorobou COVID-19 osem ľudí, nikto z nich nie je na jednotke intenzívnej starostlivosti, uviedla vláda na Twitteri.

Minulý týždeň slovinská vláda znovu zaviedla povinné nosenie rúšok v uzatvorených verejných priestoroch a vo verejnej doprave. Zo zoznamu bezpečných krajín zároveň vyškrtla Čiernu Horu a Luxembursko. Ľudia prichádzajúci z krajín, ktoré nie sú označené ako bezpečné, musia po návrate podstúpiť 14-dňovú karanténu.

Koniec dovolenky?

„Niekto si možno bude plánovať dovolenku, ale možno zrazu do tej krajiny nebude môcť cestovať. Alebo, keď sa bude z tej krajiny vracať späť, mal by ísť do povinnej karantény, ale je to ako v koši voda. Dnes to tam je, zajtra to tam nemusí byť, niečo je dnes bezpečné, zajtra bude nebezpečné,“ povedal koncom minulého týždňa premiér Igor Matovič v relácii v rádiu Expres.

Navyše, v stredu 24. júna došlo k jednej dôležitej zmene – ak by ste si chceli urobiť zachádzku a do Chorvátska prejsť z Bosny a Hercegoviny, Kosova, Severného Macedónska či Srbska, museli by ste ísť na 14 dní do povinnej izolácie. Opatrenie sa netýka tých, ktorí cez Chorvátsko len prechádzajú.

V Chorvátsku opäť platí aj povinné nosenie tvárových masiek či rúšok vo vozidlách verejnej dopravy.

Do Chorvátska so zvieraťom

Slováci môžu do Chorvátska nateraz cestovať s platným slovenským cestovným pasom alebo občianskym preukazom na dobu 90 dní bez víz. Vziať si so sebou môžu aj domáce zviera, nutné je však, aby malo cestovný pas, v ktorom sú zaznamenané potrebné vakcinácie. Na sociálnej sieti to pripomenula Polícia SR.

Policajti prízvukujú, že v prípade iných zvierat ako pes, mačka či fretka je nutné mať potvrdenie od veterinára o jeho zdravotnom stave. Rovnako aj deti musia mať svoj vlastný cestovný doklad, pripomínajú.

V súvislosti s výskytom nového koronavírusu je pred odchodom potrebné overiť si aktuálnu situáciu v Chorvátsku, rovnako podmienky vstupu do krajiny, ako aj situáciu v krajinách, cez ktoré budú ľudia prechádzať.

Nahlásiť v Chorvátsku treba aj nosenie chladných zbraní, ako kaser, lovecký nôž, bejzbalová palica, obušok. „Prítomnosť takejto zbrane ohláste ihneď a proaktívne policajtovi na hraničnom priechode. V opačnom prípade vám pri jej nájdení na hranici alebo kdekoľvek v krajine hrozí zadržanie, priestupkový súd a odňatie zbrane do vyriešenia priestupku,“ dodáva polícia s tým, že inak hrozí pokuta od 5000 do 40-tisíc chorvátskych kún alebo väzenie až na 60 dní.

